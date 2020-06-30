Госкорпорация ВЭБ отсудила у главного редактора «Эксперта» 751 млн руб.

Госкорпорация ВЭБ.РФ через суд взыскала 751 млн руб. с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой, пишет РБК со ссылкой на материалы дела на сайте Мещанского райсуда Москвы. Татьяна Гурова — супруга Валерия Фадеева, который руководил медиахолдингом «Эксперт» в 2006–2017 гг., а сейчас возглавляет Президентский совет по правам человека, она была поручителем по кредиту, который ВЭБ выдал медиахолдингу.

С Гуровой взыскано 540 млн руб. просроченного основного долга, 175,3 млн руб. просроченных процентов и 35,8 млн руб. неустойки, уточнили в суде. Она намерена подать апелляцию и отказалась от дальнейших комментариев.

В 2013 году медиахолдинг «Эксперт» получил от ВЭБа кредит суммой 100 млн руб. под 9% годовых, в 2016-м лимит по кредитной линии был увеличен до 550 млн руб. В феврале 2020 г. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с банкротящегося АО «Группа «Эксперт» 771,1 млн руб. в пользу госкорпорации с учетом неустойки за просроченный займ и проценты по нему.

Татьяне Гуровой на 2017 г. принадлежало 12,9% ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт», головной компании, такой же пакет был у ее мужа Валерия Фадеева, который до 2017 г. занимал пост главного редактора журнала «Эксперт» и гендиректора медиахолдинга. Еще 12,9% было у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова, 44% принадлежало ВЭБу, 29,3% — «Базовому элементу» Олега Дерипаски.

В октябре 2019 г. Валерий Фадеев был назначен председателем Совета по правам человека при президенте.

Ранее по иску Транскапиталбанка было признано банкротом АО «Группа "Эксперт"». ВЭБ.РФ судится и напрямую с Валерием Фадеевым напрямую, планируя взыскать его долю в одной из компаний, связанных с «Экспертом».