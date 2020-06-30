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Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства

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Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства
Иллюстрация: https://pixabay.com/

В общей сложности за субсидиями в Промсвязьбанк (ПСБ) обратились более 15 тыс. предпринимателей. Компании используют финансирование для выплаты зарплат сотрудникам и других расходов бизнеса.

Сумма безвозмездной финансовой помощи ФНС России юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — клиентам ПСБ — составила свыше 2 млрд рублей.

Государственная программа субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях экономики, действует с 24 апреля. В конце июня ФНС России продлила срок подачи заявления на финансовую поддержку до 1 июля. Также были анонсированы меры дополнительной поддержки малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают с большим количеством клиентов. Правительство направит на помощь таким организациям 20 млрд рублей в виде субсидии. Для клиентов ПСБ процесс ее получения будет простым и удобным.

Напомним, ранее ПСБ объявил конкурс для предпринимателей, который продлится до 3 июля. Бизнесмены могут получить до 250 тысяч рублей на восстановление своей компании, пострадавшей от кризиса в период пандемии. Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте проекта. Общий призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей.

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