Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства

Сумма безвозмездной финансовой помощи ФНС России юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — клиентам ПСБ — составила свыше 2 млрд рублей.

Государственная программа субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях экономики, действует с 24 апреля. В конце июня ФНС России продлила срок подачи заявления на финансовую поддержку до 1 июля. Также были анонсированы меры дополнительной поддержки малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают с большим количеством клиентов. Правительство направит на помощь таким организациям 20 млрд рублей в виде субсидии. Для клиентов ПСБ процесс ее получения будет простым и удобным.

Напомним, ранее ПСБ объявил конкурс для предпринимателей, который продлится до 3 июля. Бизнесмены могут получить до 250 тысяч рублей на восстановление своей компании, пострадавшей от кризиса в период пандемии. Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте проекта. Общий призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей.