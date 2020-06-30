Только для взрослых: место «Юности» займет Естествознание»

Сейчас в помещении на ул. 8 Марта, 13 идет ремонт, а вывеску «Юность» заменили вывеской сети мужских клубов, сообщает издание «Моменты».

Ремонтные работы подходят к концу. Мы полностью переделали помещения под формат стриптиз-бара. Будем набирать персонал и готовы к открытию, как только заведениям общепита разрешат работу в залах, — рассказал директор екатеринбургского филиала стриптиз-бара Александр Игнатенко.

Стриптиз-бары сети «Естествознание» открыты в девяти российских городах, среди которых соседние с Екатеринбургом миллионники Челябинск и Уфа. В Екатеринбурге новый стритиз-бар будет соседствовать с заведением аналогичного формата — клубом «Зажигалка». В «Естествознании» отмечают, что это не помешает работе: у заведений разные форматы.

Согласно информации на сайте компании, просмотр шоу в «Естествознание» стоит 1000 руб.-1200 руб. (зависит от наличной или безналичной оплаты соответственно). Вход для женщин возможен только в сопровождении мужчин(ы). Впрочем, такие правила действовали до введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Возможно, после открытия цены изменятся.

Напомним, клуб «Юность» проработал в Екатеринбурге шесть лет. Вначале он располагался в здании типографии «Уральский рабочий», а в 2017 г. переехал в помещение бывшего D-club. Клуб ьыл популярен у студентов и молодежи. Арт-директором заведения был Евгений Кексин, в число владельцев входил Сергей Ременник.

Как рассказывал DK.RU, решение о закрытии клуба было принято летом 2019-го. Изначально Евгений Кексин и его партнеры по бизнесу намерены были продать ночной клуб, его стоимость оценивали в 4 млн руб.

«Юности» уже шесть лет. Поначалу клуб приносил хорошую прибыль, но примерно год назад она стала уменьшаться — просто потому, что любой ночной клуб требует пристального внимания. Надо следить за модой, за тем, что актуально. В силу возраста — совладельцам уже или под 40 или за 40 — это перестало быть интересным, — рассказывал Евгений Кексин.

При этом ресторатор отмечал, что, если покупатель не найдется до осени, когда истекает договор аренды помещения, то клуб придется закрыть. В итоге покупатель так и нашелся.