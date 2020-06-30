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Заболеваемость коронавирусом в России падает. Но худшее в мире еще впереди?

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Заболеваемость коронавирусом в России падает. Но худшее в мире еще впереди?
Иллюстрация: Pexels.com

«Хотя многие страны достигли некоторого прогресса, в целом в мире пандемия усиливается и набирает темп». Правительствам нужно принимать более грамотные меры, чтобы остановить эпидемию.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявили 6693 новых случая коронавируса, 154 человека умерли, полностью выздоровело 9 220 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 647 849 случаев заболевания, 9320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.

В Москве обнаружено 745 заболевших, Московской области — 301, ХМАО — 279, Свердловской области — 276, Санкт-Петербурге — 253, ЯНАО — 248. Более 100 случаев также в Иркутской, Нижегородской, Воронежской, Челябинской, Мурманской, Саратовской, Новосибирской, Ульяновской и Архангельской областях, а также в Тыве и Красноярском крае. 

Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, худшее с пандемией коронавируса, возможно, еще впереди. Если правительства не реализуют более разумные меры по сдерживанию эпидемии, заразиться рискуют гораздо больше людей.

Хотя многие страны достигли некоторого прогресса, в целом в мире пандемия усиливается и набирает темп, — отметил Гебреисус.

Всего, по данным университета Джонса Хопкинса на 30 июня, коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, 505,5 тыс. из них умерли. По заболеваемости лидируют США и Бразилия: в первой стране зарегистрировано 2,59 млн случаев заражения и 126 141 умерший, во второй — 1,37 млн заболевший и 58 314 смертей.

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