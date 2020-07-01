Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.07
70,44
79,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Платформу для малого бизнеса DKclub представили на выставке-форуме Internet Expo

3 328
Платформу для малого бизнеса DKclub представили на выставке-форуме Internet Expo
Иллюстрация: DK.RU

«Деловой квартал» стал участником первой в России 3D-выставки Internet Expo: участники смогут посетить наш виртуальный стенд. А в рамках деловой программы мы представили антикризисный проект DKclub.

#АНТИКРИЗИС#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#СВОЕ ДЕЛО

Открытие ежегодной выставки Internet Expo состоялось 20 мая в новом 3D-формате. Впервые все активности доступны онлайн — от участия в деловой программы до посещения стендов. 

Экспонентами стали Альфа-банк, Почта России, AliExpress, BoxBerry, «Вконтакте Бизнес» и другие заметные участники российского и международного бизнес-сообщества. Свой виртуальный стенд представит и «Деловой квартал». Он будет запущен уже в июле. Для его посещения необходимо зарегистрироваться на сайте выставки.

Мы приняли участие и в деловой программе мероприятия. 26 июня в рамках секции «Переводим бизнес в онлайн» «Деловой квартал» представил возможности издания для решения имиджевых и сбытовых задач бизнеса, а также презентовал антикризисный проект для малого бизнеса — платформу DKclub.

Материалы доклада доступны для скачивания. Видеозапись выступления можно посмотреть на сайте выставки (регистрация не требуется).

DKclub — специальный антикризисный проект для малого бизнеса, стартовавший в середине мая. Это платформа, позволяющая малому бизнесу Екатеринбурга и Свердловской области (ООО, ИП и самозанятым) представить себя и свои услуги широкому кругу потребителей, завязать новые деловые контакты, стать частью прогрессивного бизнес-сообщества региона.

Проект направлен на формирование эффективного взаимодействия малого бизнеса с компаниями среднего и крупного сегмента, а также с представителями административно-властных структур.

Преимущества для участников DKclub — это гарантированный доступ к целевой аудитории, объединенной на одной площадке, индивидуальный подход, приоритетная дистрибуция в каналах DK.RU и гибкая тарифная политика.

В настоящее время к проекту присоединились девять предпринимателей. Готовятся к запуску еще три новых участника.

Один из первых участников проекта — индивидуальный предприниматель Дмитрий Ханин, вице-председатель уральской «ОПОРЫ РОССИИ», поделился с DK.RU своими впечатлениями:

Идея DKclub мне показалась очень привлекательной и правильной. Дело в том, что малые и микро-предприятия в нашей стране лишены возможности доступа к каким-либо информационным ресурсам — в силу своей величины и финансовых возможностей. Сегодняшняя кризисная ситуация во многом сопряжена с недостатками регулирования в экономике. Любая проверка любого контрольно-надзорного органа по нынешним условиям может привести к ликвидации предприятия. То есть это вопрос жизни и смерти. Отсюда и потребность в том, чтобы эти угрозы, эту боль и механизмы решения таких проблем каким-то образом транслировать. Поэтому на ресурсах издания я выступаю как председатель Комитета по оценке регулирующего воздействия региональной «ОПОРЫ РОССИИ». Уже сейчас я вижу определенный интерес к Комитету, и это не мимо проходящие люди. Очевидно, что интерес возник, как в среде предпринимательской, так и среди журналистов, которые пишут на тему предпринимательства. И те, и другие — это и есть та целевая аудитории, на которую хотелось бы транслировать свои идеи, свое видение решения проблем.

Другой участник проекта — Павел Плонский, генеральный директор коммуникационного агентства Press-Attaché — отмечает актуальность межотраслевых связей:

Проект DKclub, на мой взгляд, очень интересная попытка вывести коммуникацию между бизнесами на новый уровень. Как правило такого рода общение, в онлайн или офлайн формате, не выходит за пределы одной отрасли или рынка: конференции по недвижимости, круглые столы по проблемам логистики и пр. По формату проект ближе к бизнес-форуму, но здесь нет цели кого-то и чему-то учить — только реальное общение тех, кто заинтересован в новых связях. Здесь все с разных рынков, и это хорошо. Возможно, в другой ситуации участники клуба никогда не узнали бы друг о друге. Важно и то, что общение в клубе не ограничено территориально и по времени — в любой момент можно найти интересного участника и вступить с ним в контакт.

О том, что проект зарекомендовал себя с положительной стороны, говорит и Любовь Тищенко, основатель сервиса аутсорсинга маркетинга МАРКАУТ. Следующий этап развития — организация коммуникаций внутри сообщества:

Как рекламная площадка DKclub работает отлично — действительно, предусмотрено достаточно много возможностей для продвижения за весьма демократичный бюджет, который может без проблем выделить даже микробизнес. С учетом расценок на рынке рекламы, для небольшого или начинающего предпринимателя это хорошая возможность заявить о себе. Что касается именно формата клуба — думаю, это заявка на вырост. Клуб — это коммуникация. Встречи, обсуждения текущих проблем, возможность озвучить свои кейсы или позицию. Уверена, команда проекта с этим тоже справится.

Ранее своими впечатлениями от участия в DKclub поделился Семен Анфиногенов, основатель компании PRESENTREE. По его словам, «Деловой квартал» предоставляет эффективные инструменты для создания и поддержания имиджа, репутации, а также для решения сбытовых задач бизнеса.

Напомним, что участниками DKclub могут стать компании из сегментов b2c и b2b, в том числе производственные предприятия, торговые и сервисные компании, представители сферы ИТ, аутсорсинговые и консалтинговые центры и др.

Ознакомиться с условиями вы можете на странице проекта. Отправить заявку или задать вопрос — с помощью электронной почты ivanova-ke@ek.apress.ru или по телефону +7 912 232 85 83 (Ксения Иванова).

* Предложение действительно только для новых клиентов DK.RU. Если вы являетесь действующим клиентом, условия участия уточняйте у вашего менеджера. Редакция оставляет за собой право отказать в сотрудничестве без объяснения причин

«Деловой квартал» | DK.RU — независимое российское СМИ, миссия которого — поддержка отечественного бизнеса и отстаивание интересов предпринимательского сообщества.

Аудитория издания — собственники и топ-менеджеры бизнеса, руководители подразделений федеральных и международных компаний, ведущие специалисты, чиновники и госслужащие.

«Деловой квартал» начал свою работу в Екатеринбурге в 1994 г., в настоящее время имеет федеральную редакцию и представительства в крупнейших финансовых центрах страны. Помимо онлайн-продуктов «Деловой квартал» выпускает журнал и является организатором бизнес-мероприятий.

В прошлом году DK.RU был признан самым читаемым российским медиа (премия «Медиатор», учредитель — Mail.Ru Group), причем впервые лауреатом среди федеральных СМИ стало издание с головным офисом в Екатеринбурге.

20 декабря 2019 г. «Деловой квартал» отметил 25-летний юбилей. В честь этого события мы учредили и вручили новую премию — ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019, а также опубликовали ТОП-50 самых влиятельных персон Свердловской области за четверть века.

В начале 2020 г. «Деловой квартал» получил награду главного журналистского конкурса Свердловской области «Хрустальное перо».

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • У полиции «уральской Рублевки» новый глава. Это третий астраханец в рядах силовиковУ полиции «уральской Рублевки» новый глава. Это третий астраханец в рядах силовиков
    40 815
  • Гражданство РФ будут давать за год работы, стоянки у ТЦ изменятся. Главные законы июляГражданство РФ будут давать за год работы, стоянки у ТЦ изменятся. Главные законы июля
    29 836
  • Уральские компании наращивают долг перед поставщикамиУральские компании наращивают долг перед поставщиками
    36 933
  • Как мебельщики заработали на замершем рынке больше 10 млн руб. невзирая на коронакризисКак мебельщики заработали на замершем рынке больше 10 млн руб. невзирая на коронакризис
    10 067
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.