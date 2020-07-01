Платформу для малого бизнеса DKclub представили на выставке-форуме Internet Expo

Открытие ежегодной выставки Internet Expo состоялось 20 мая в новом 3D-формате. Впервые все активности доступны онлайн — от участия в деловой программы до посещения стендов.

Экспонентами стали Альфа-банк, Почта России, AliExpress, BoxBerry, «Вконтакте Бизнес» и другие заметные участники российского и международного бизнес-сообщества. Свой виртуальный стенд представит и «Деловой квартал». Он будет запущен уже в июле. Для его посещения необходимо зарегистрироваться на сайте выставки.

Мы приняли участие и в деловой программе мероприятия. 26 июня в рамках секции «Переводим бизнес в онлайн» «Деловой квартал» представил возможности издания для решения имиджевых и сбытовых задач бизнеса, а также презентовал антикризисный проект для малого бизнеса — платформу DKclub.

Материалы доклада доступны для скачивания. Видеозапись выступления можно посмотреть на сайте выставки (регистрация не требуется).

DKclub — специальный антикризисный проект для малого бизнеса, стартовавший в середине мая. Это платформа, позволяющая малому бизнесу Екатеринбурга и Свердловской области (ООО, ИП и самозанятым) представить себя и свои услуги широкому кругу потребителей, завязать новые деловые контакты, стать частью прогрессивного бизнес-сообщества региона.

Проект направлен на формирование эффективного взаимодействия малого бизнеса с компаниями среднего и крупного сегмента, а также с представителями административно-властных структур.

Преимущества для участников DKclub — это гарантированный доступ к целевой аудитории, объединенной на одной площадке, индивидуальный подход, приоритетная дистрибуция в каналах DK.RU и гибкая тарифная политика.

В настоящее время к проекту присоединились девять предпринимателей. Готовятся к запуску еще три новых участника.

Один из первых участников проекта — индивидуальный предприниматель Дмитрий Ханин, вице-председатель уральской «ОПОРЫ РОССИИ», поделился с DK.RU своими впечатлениями:

Идея DKclub мне показалась очень привлекательной и правильной. Дело в том, что малые и микро-предприятия в нашей стране лишены возможности доступа к каким-либо информационным ресурсам — в силу своей величины и финансовых возможностей. Сегодняшняя кризисная ситуация во многом сопряжена с недостатками регулирования в экономике. Любая проверка любого контрольно-надзорного органа по нынешним условиям может привести к ликвидации предприятия. То есть это вопрос жизни и смерти. Отсюда и потребность в том, чтобы эти угрозы, эту боль и механизмы решения таких проблем каким-то образом транслировать. Поэтому на ресурсах издания я выступаю как председатель Комитета по оценке регулирующего воздействия региональной «ОПОРЫ РОССИИ». Уже сейчас я вижу определенный интерес к Комитету, и это не мимо проходящие люди. Очевидно, что интерес возник, как в среде предпринимательской, так и среди журналистов, которые пишут на тему предпринимательства. И те, и другие — это и есть та целевая аудитории, на которую хотелось бы транслировать свои идеи, свое видение решения проблем.

Другой участник проекта — Павел Плонский, генеральный директор коммуникационного агентства Press-Attaché — отмечает актуальность межотраслевых связей:

Проект DKclub, на мой взгляд, очень интересная попытка вывести коммуникацию между бизнесами на новый уровень. Как правило такого рода общение, в онлайн или офлайн формате, не выходит за пределы одной отрасли или рынка: конференции по недвижимости, круглые столы по проблемам логистики и пр. По формату проект ближе к бизнес-форуму, но здесь нет цели кого-то и чему-то учить — только реальное общение тех, кто заинтересован в новых связях. Здесь все с разных рынков, и это хорошо. Возможно, в другой ситуации участники клуба никогда не узнали бы друг о друге. Важно и то, что общение в клубе не ограничено территориально и по времени — в любой момент можно найти интересного участника и вступить с ним в контакт.

О том, что проект зарекомендовал себя с положительной стороны, говорит и Любовь Тищенко, основатель сервиса аутсорсинга маркетинга МАРКАУТ. Следующий этап развития — организация коммуникаций внутри сообщества:

Как рекламная площадка DKclub работает отлично — действительно, предусмотрено достаточно много возможностей для продвижения за весьма демократичный бюджет, который может без проблем выделить даже микробизнес. С учетом расценок на рынке рекламы, для небольшого или начинающего предпринимателя это хорошая возможность заявить о себе. Что касается именно формата клуба — думаю, это заявка на вырост. Клуб — это коммуникация. Встречи, обсуждения текущих проблем, возможность озвучить свои кейсы или позицию. Уверена, команда проекта с этим тоже справится.

Ранее своими впечатлениями от участия в DKclub поделился Семен Анфиногенов, основатель компании PRESENTREE. По его словам, «Деловой квартал» предоставляет эффективные инструменты для создания и поддержания имиджа, репутации, а также для решения сбытовых задач бизнеса.

Напомним, что участниками DKclub могут стать компании из сегментов b2c и b2b, в том числе производственные предприятия, торговые и сервисные компании, представители сферы ИТ, аутсорсинговые и консалтинговые центры и др.

Ознакомиться с условиями вы можете на странице проекта. Отправить заявку или задать вопрос — с помощью электронной почты ivanova-ke@ek.apress.ru или по телефону +7 912 232 85 83 (Ксения Иванова).

* Предложение действительно только для новых клиентов DK.RU. Если вы являетесь действующим клиентом, условия участия уточняйте у вашего менеджера. Редакция оставляет за собой право отказать в сотрудничестве без объяснения причин

«Деловой квартал» | DK.RU — независимое российское СМИ, миссия которого — поддержка отечественного бизнеса и отстаивание интересов предпринимательского сообщества.

Аудитория издания — собственники и топ-менеджеры бизнеса, руководители подразделений федеральных и международных компаний, ведущие специалисты, чиновники и госслужащие.

«Деловой квартал» начал свою работу в Екатеринбурге в 1994 г., в настоящее время имеет федеральную редакцию и представительства в крупнейших финансовых центрах страны. Помимо онлайн-продуктов «Деловой квартал» выпускает журнал и является организатором бизнес-мероприятий.

В прошлом году DK.RU был признан самым читаемым российским медиа (премия «Медиатор», учредитель — Mail.Ru Group), причем впервые лауреатом среди федеральных СМИ стало издание с головным офисом в Екатеринбурге.

20 декабря 2019 г. «Деловой квартал» отметил 25-летний юбилей. В честь этого события мы учредили и вручили новую премию — ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019, а также опубликовали ТОП-50 самых влиятельных персон Свердловской области за четверть века.

В начале 2020 г. «Деловой квартал» получил награду главного журналистского конкурса Свердловской области «Хрустальное перо».