Епархия проверит, как воспитывают детей в Среднеуральском женском монастыре

Ксения Собчак сообщила СМИ, что факты издевательства над детьми стали известны от одного из бывших послушников Среднеуральского женского монастыря — Филиппа. Он входил в состав группы, которая прибыла в обитель для съемок сюжета.

С нами на связь вышли воспитанники монастыря. Это разные люди. Они все свидетельствовали об одних и тех же вещах. О том, что их избивали в детстве по разным поводам, [били] прутьями, кабелем, достаточно жестоко, — рассказала телеведущая в эфире телеканала RTVI .

Также она сообщила о фактах сексуальных домогательств, которому якобы подвергались некоторые воспитаники монастыря.

Екатеринбургская епархия приняла информацию к сведению и собирается провести проверку обители.

Сейчас изучаются свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах, информация о которых появилась в СМИ, — рассказали в пресс-службе епархии. — Уже установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания. Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее. В случае необходимости по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь.

Сторонники опального схиигумена Сергия, историю которого DK.RU подобно рассказывал ранее, заявили, что информация, которую предоставила телеведущая, не соответствует действительности. Журналист Всеволод Могучев, один из представителей отца Сергия, заявил, что эти обвинения — дело рук «сионистов, которые пытаются облить содомской педофилиной грязью любого инакомыслящего».

Журналист также сообщил, что воспитанников монастыря регулярно осматривают врачи, приют проверяют органы опеки и полиция.

Норма питания детей соответствует нормам, которые были в Советском Союзе. Воспитанники получают образование по семейной форме обучения и проходят промежуточную и итоговую аттестацию в Свято-Симеоновской гимназии Екатеринбурга. Учителя — монахини и приезжие педагоги. Питание и обучение контролировала игуменья Варвара с сестрами, схиигумен Сергий только обеспечивал всем необходимым, — рассказал Всеволод Могучев.

Ранее портал 66.RU опубликовал истории некоторых воспитанников Среднеуральского монастыря. Один из них рассказал, что во время его житья в монастыре были в ходу наркотики, и однажды у него даже была передозировка.

В мое время в монастыре в ходу были наркотики. Мне и моим друзьям было по 14 лет. Мы находили способы достать травку и прочее. Наш воспитатель — монах Иоанн — знал об этом. Когда меня отправили на скит, он уже был там. И однажды предложил попробовать мак. Все приготовил и уколол меня. [Отцу Сергию было известно обо мне и употребляющих со мной ребятах. Был случай, когда мы с одним парнем обожрались настолько, что нас откачивали в больнице. Первая передозировка в моей жизни случилась в монастыре, — рассказал юноша (цитата по 66.RU).

Напомним, что в прошедшие выходные телеведущая Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, чтобы снять сюжет для своего канала на YouTube про Среднеуральский монастырь и схиигумена Сергия (Романова), которого отстранили от церковной службы.

Пообщаться с опальным священником Собчак не удалось, сотрудники монастыря не пустили ее к обители схиигумена, сам он также не высказал желания общаться с Собчак. Позже телеведущая приехала на территорию монастыря с бывшими паломниками, которые рассказали, что во время проживания в обители по отношению к ним применяли физическое насилие. Этот визит закончился конфликтом служителей монастыря и съемочной группы.

В своем телеграм-канале телеведущая выложила видео, на котором съемочную группу и бывших послушников окружили охранники и несколько монахинь. Служители монастыря просили телеведущую покинуть территорию обители и прекратить съемки. В процессе конфликта Собчак упала, а у ее оператора забрали камеру, режиссеру команды сломали руку. Позже телеведущая сообщила, что служители монастыря вернули камеру, но все снятое было удалено с флешки. После визита съемочной группы монастырь закрыли для посещения.