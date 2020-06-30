Работа, которая бесит и утомляет, на самом деле — ваше счастье в жизни. Судите сами

Огромный парадокс трудовой жизни заключается в том, что многие люди ненавидят свою работу, но если они ничего не делают, становятся еще более несчастны. Об этом говорит Дерек Томпсон, автор блога A Life of Productivity.

Исследования подтверждают этот факт. Мы считаем, что счастливы, когда не работаем, но в полдень воскресенья (время, в которое люди обычно ничем не заняты) люди чувствуют себя счастливыми гораздо меньше, чем в другие дни. Лучшие моменты наступают, когда мы активно чем-то заняты, а не пассивно валяемся на диване.

И это ошибочное впечатление, что мы счастливы только вне работы, приводит к серьезным жизненным ошибкам:

Мы покупаем дома в пригородах, несмотря на то, что сокращение времени поездки на работу весьма положительно влияет на счастье и благополучие. Если поездка на работу ежедневно занимает час, то, чтобы быть довольным своей работой, вы должны зарабатывать на 40% больше того, кто ежедневно ходит в офис пешком.

Мы думаем, что покупка большего количества хлама сделает нас счастливыми, но мы очень быстро привыкаем к тому, что уже есть, и хотим еще.

Больше половины американцев не используют весь положенный им отпуск, пытаясь добиться большего успеха в работе, но ничто не оказывает более позитивного влияния на производительность, чем возможность отключиться, развеяться и перезарядиться.

Аналогично и с работой: мы рады ничего не делать, когда ее нет, ведь безделье требует меньше усилий, чем обдумывание сложного проекта. Но безделье, особенно в больших дозах, делает нас глубоко несчастными.

Два наиболее распространенных побочных эффекта безработицы — это одиночество на индивидуальном уровне и выпадение из сообщества. […] У безработных теоретически больше всего времени для общения, но исследования показывают, что они чувствуют самую сильную социальную изоляцию, — пишет Дерек Томпсон.

Работа дает нам очень важное: поддерживает уровень счастья и довольства жизнью, дает повод для гордости. Дерек пишет, что «удовольствие говорит в настоящем времени, но что-то большее — гордость — приходит только в размышлениях о прошлых достижениях».

Как утверждает Майкл Льюис в большой новой книге «Проект безделия» (The Undoing Project), «погружение в нечто всепоглощающее, пока мимо проплывают другие трудности, приносит когнитивное и эмоциональное облегчение. Сложности интеллектуальных головоломок — ничто по сравнению с эмоциональными сложностями. Работа — замечательное убежище».

Получается, что работа — это больше, чем просто деятельность, которая дает нам деньги и цель, это также процесс, благодаря которому функционирует весь мир. Это позволяет нам, отдельным личностям, производить товары и услуги друг для друга. В целом, люди ценят усилия. Поведенческий экономист Дэн Ариели так иллюстрирует эту идею:

В начале своей карьеры слесарь «был не слишком хорош в своем деле: ему требовалось очень много времени, чтобы открыть дверь, и он часто ломал замок. Тем не менее, люди были счастливы заплатить ему гонорар и чаевые. Но когда он стал справляться лучше и быстрее, они начали жаловаться на размер оплаты и переставали давать чаевые. Можно было подумать, что они ценят возможность быстрого доступа к дому или машине. Но на самом деле они лишь хотели видеть, как слесарь прикладывает усилия и тратит время — даже если это означало более длительное ожидание.

Хотя характер работы постоянно меняется, на социальном или личностном уровне, она важнее, чем нам кажется. И из-за того, как сильно мы вовлечены в работу, особенно по сравнению с безделием, она делает нас более счастливыми, чем мы можем предполагать.