Выгоните всех, кто схож с вами во мнениях и суждениях. Такое окружение губит

Привычка общаться с людьми со схожими с вашими взглядами и навыками может мешать карьерному росту и мешать работе руководителя, говорит карьерный коуч и автор американского Forbes Бонни Маркус. Она рассказала, как изменить ситуацию.

Научные исследования говорят: встретив нового человека, мы сначала обращаем внимание на его пол и расу. Так мы пробуем оценить, отличается он от нас или нет. Если сходство находится, мы расслабляемся. Отличия же заставляют нас нервничать.

Для того, чтобы справиться со страхом перед людьми, отличными от нас, мы создаем вокруг себя «пузыри». Все, что происходит в США после убийства Джорджа Флойда, — пример того, в каким последствиям такие «пузыри» приводят.

Если говорить о работе руководителя, важно понять, что именно из-за таких пузырей мы дискредитируем себя как лидеров, отгораживаясь от людей с иным мышлением. Это касается и всех выводов, которые мы делаем о других людях в попытке заверить себя в том, что мы правы. Наши «пузыри» мешают нам быть успешными лидерами.

Мы вредим себе, когда мы отказываемся принимать другие точки зрения и начинаем избегать контактов с людьми, чье мнение может отличаться от нашего. Мы нанимаем на работу людей, которые не могут поставить под вопрос наши действия. Мы ищем единомышленников, согласных с нашими убеждениями. Нам нравится сохранять статус-кво и не менять нашу точку зрения. Мы читаем статьи и книги, которые подтверждают, что мы правы, а другие люди нет. Иногда мы настолько уверены в собственной правоте, что больше не обращаем внимания на другие идеи и концепции, которые могли бы способствовать нашему профессиональному и личностному росту.

Как избавиться от «пузыря» и развить свой лидерский потенциал?

Если есть такая возможность, стоит уделять больше времени непосредственному общению с сотрудниками. Это необычайно важно для лидеров.

Расширяйте горизонты. Пообещайте себе стать более любознательными и открытыми к изучению всего нового, в частности, людей c разным жизненным опытом и точками зрения, которые могут отличаться от вашего взгляда на вещи.

Проводите встречи с главами отделов и с их подчиненными. Забудьте о «пузыре», который создают вокруг себя все лидеры, когда они полагаются только на информацию, полученную в первую очередь от глав отделов. Отсутствие достоверной информации из первых рук может привести к фиаско.

Поощряйте обсуждения и обмен информацией в рамках рабочих встреч. Во время такого мозгового штурма сотрудники могут раскрыть свой творческий потенциал и придумать инновационные продукты.

Признайте, что у вас не может быть ответов на все вопросы, поскольку это в принципе невозможно. Ни у кого их нет. Пожалуй, это самый важный пункт. Уважайте различные мнения и идеи. Будьте открыты к ним. Это пойдет на пользу и вам, и бизнесу.