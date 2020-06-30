«Холостые» вызовы «скорой» можно сократить на 70%. Технологии — в помощь

Статистика смертности в России от сердечно-сосудистых заболеваний далека от идеальной. По данным Росстата, в 2019 году от болезней системы кровообращения погибло более 840 тыс. человек. Из них более 16 тыс. — от гипертонической болезни сердца и более 442 тыс. человек — от ишемический болезни сердца.

Надо отметить, что артериальная гипертония — болезнь не только старшего поколения. На самом деле от нее страдает порядка 40% населения России, а в некоторых регионах страны ее распространённость среди мужчин в возрасте от 25 до 65 лет достигает 47%. Среди женщин того же возраста 40%.

Откуда берутся такие печальные цифры? Во-первых, медицина — достаточно консервативная отрасль, далеко не каждое сосудистое отделение снабжено высокотехнологичным оборудованием. Во-вторых, даже у тех людей, которые страдают от гипертонии, пока нет привычки следить за своим здоровьем и регулярно измерять артериальное давление. И зря!

Главным фактором снижения риска смерти, инсульта и инфаркта миокарда является контроль артериального давления (АД) и поддержание его на уровне как минимум <140/90 мм рт. ст., поэтому важен самоконтроль АД в домашних условиях с использованием сертифицированных аппаратов для измерения АД, — отмечают представители Российского кардиологического общества в клинических рекомендациях на 2020 год.

Еще одна из причин, которая не способствует улучшению статистики заболеваемости — высокая занятость врачей. Традиционные медицинские информационные системы построены на «ручном труде» — доктор вручную заполняет карты пациентов, а на это уходят драгоценные минуты.

Четвертый фактор — искаженные данные. Часто пациенты предоставляют неточные данные врачу о своем здоровье. Надо помнить: чем более объективная информация есть у врача, тем эффективнее он подберет лечение

И последнее: в стране до сих пор нет комплексной технологии: решения для мониторинга показателей состояния пациента либо создаются с учётом потребностей врачей, либо только для личного пользования. В некоторых регионах медики используют тонометры с встроенным GSM-модулем, который отправляет врачу показатели, когда пациент измерил давление. При этом для самого пациента эти данные нигде не сохраняются, и у него нет мотивации регулярно измерять давление. Кроме того, закупка таких тонометров — это дополнительные расходы для больницы, и выдать устройства получится, наверняка, не всем пациентам.

Все вышеперечисленные проблемы изучила компания МТС и представила новый продукт — Систему МТС 120/80. Это инструмент мониторинга состояния пациентов с артериальной гипертонией для государственных и частных лечебно-профилактических учреждений. Система состоит из приложения МТС 120/80 (iOS/Android) для пациентов и виртуального кабинета мониторинга для врачей. Цель проекта ― ускорить и упростить внедрение дистанционного мониторинга во врачебную практику, вовлекая при этом пациентов в процесс заботы о своём сердце.

Приложение создано в сотрудничестве с НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения России, в его основе лежат клинические рекомендации Минздрава по лечению артериальной гипертензии и актуальные медицинские знания о сердечно-сосудистых заболеваниях. Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией. В таких условиях мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам — дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно, — рассказывает руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.

Как это работает?

Медучреждение устанавливает программное обеспечение МТС 120/80 на рабочий компьютер специалиста. Врач подключает к своему виртуальному кабинету пациентов. Пациент в свою очередь регулярно измеряет давление и добавляет показатели замеров в приложение «МТС 120/80». Данные могут быть добавлены несколькими способами: при помощи фото экрана цифрового тонометра, голосом или ручным набором. Пользователь может самостоятельно добавить к замеру данные о пульсе, самочувствии, положении тела, указать руку, на которой делался замер, наличие или отсутствие аритмии. За считанные секунды.

Данные, которые внёс пациент, отображаются в его карте в виртуальном кабинете врача. Карты пациентов распределяются по степени артериальной гипертонии, то есть в приоритетном порядке.

«Пациент остается как бы в поле зрения врача, что особенно важно в моменты, когда растёт давление. Кроме того, врач может увидеть достаточно объективную картину во временном разрезе», — продолжает Анна Фофанова.

В приложении МТС 120/80 можно настроить напоминания, что пора принять лекарство: достаточно просто сфотографировать упаковку и и самостоятельно внести информацию о дозировке, кратности и длительности приёма. На основе этих данных приложение также может заранее напомнить, что упаковка лекарства скоро закончится и пора купить новую.

На рынке достаточно много приложений для ведения дневников здоровья, но далеко не каждому легко найти мотивацию регулярно заполнять его просто для себя. Для этого нужна большая дисциплинированность. Когда же человек знает, что те данные, которые он сам вносит в приложение, видит врач, то ему психологически более понятно, зачем это делать. Разработан и специальный алгоритм мотиваций и напоминаний, чтобы помочь человеку выработать полезную привычку. Помимо того, мы очень много внимания уделили удобству использования как приложения, так и кабинета мониторинга для врача. Рассчитано так, что приложением смогут пользоваться люди с разным опытом владения смартфонами, а врачи получат данные в удобном для них виде, ― резюмирует Анна Фофанова.

Надо отметить, что Система МТС 120/80 будет совершенствоваться. Этим летом ее ждет обновление, появятся новые полезные функции. Однако авторы проекта — компания МТС — держит пока подробности апгрейда в секрете.