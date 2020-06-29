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У полиции «уральской Рублевки» новый глава. Это третий астраханец в рядах силовиков

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У полиции «уральской Рублевки» новый глава. Это третий астраханец в рядах силовиков
Иллюстрация: 30.мвд.рф

Новый глава полиции Сысерти ранее уже работал под руководством Александра Мешкова, который сейчас занимает пост начальника ГУ МВД по Свердловской области.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

В полиции Сысерти новый начальник. Им стал выходец из Астрахани, подполковник Александр Глущенко. Как сообщает ЕАН, его уже представили личному составу.

Александр Глущенко родом из города Ахтубинска, ему 39 лет. До назначения в Сысерть он работал во главе отдела № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области, которое специализируется на противодействии преступлениям в сфере государственных закупок и освоения бюджетных средств.

Глущенко стал третьим приехавшим из Астрахани, кто получил важный пост в рядах полиции на Урале. Ранее заместителем начальника полиции ГУ МВД стал подполковник Сергей Ремезков, который до этого руководил оперативно-розыскной частью в УМВД по Астраханской области. Также DK.RU сообщал о назначении генерал-майора Александра Мешкова на пост начальника ГУ МВД по Свердловской области. До этого он руководил УМВД России по Астраханской области.

Известно, что в Астрахани Александр Глущенко работал под руководством Александра Мешкова.

Добавим, что предыдущий глава сысертской полиции Евгений Узянов возглавил центр кинологической службы областного полицейского главка.

Ранее DK.RU рассказывал, что Сысертская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при предоставлении земельных участков администрацией Сысертского округа. Надзорные органы проверяют работу комитета по управлению имуществом за 2018-2020 гг. Предполагается, что более 300 га земли за последние 10 лет могли быть переданы и эксплуатировались с нарушениями. Сейчас местные власти проводят собственный аудит земель, по итогам которого планируют обращаться в правоохранительные органы и суды.

Автор: Екатерина Тарханова
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