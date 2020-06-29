Гражданство РФ будут давать за год работы, стоянки у ТЦ изменятся. Главные законы июля

Возврат денег от железнодорожников

С 1 июля в России начнет действовать Постановление Правительства, гарантирующее пассажирам железной дороги возврат денег при отмене рейса. Возврат будет производиться в случае:

— если поездка не состоялась из-за угрозы возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций (ЧС);

— при введении на всей территории страны (либо какой-то ее части) режима повышенной готовности или ЧС.

Деньги пассажиру должны будут вернуть в течение 12 месяцев. Также можно будет в течение года отправиться в путь по тому же маршруту в поезде и вагоне указанного в билете класса после снятия режима ЧС или повышенной готовности.

Более безопасные маршрутки и автобусы

С 1 июля 2020 года все транспортные средства категории М2 и М3 должны быть оснащены тахографами. Это касается всех транспортных средств, имеющих более восьми пассажирских мест: автобусов, троллейбусов, трамваев.

Возможно, срок окончательного оснащения тахографами автобусов и маршруток могут вновь перенести, до 1 июля 2021 года. С таким предложением выступил Минтранс.

Парковки для инвалидов

С июля 2020 года не менее 10% мест на любых парковках общего пользования должно быть выделено для инвалидов.

Также с 1 июля бесплатная парковка разрешена людям с третьей группой инвалидности, имеющих ограничения к самостоятельному передвижению, а также получившие до июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид».

При этом знак «Инвалид» прекратят выдавать с 1 июля, вместо него инвалиду или водителю, который его перевозит, нужно будет зарегистрировать автомобиль в Федеральном реестре инвалидов, подав заявление в Пенсионный фонд через Единый портал госуслуг или через МФЦ.

Пенсии опекунам будут индексировать раз в год

С 1 июля пенсионеры-опекуны или попечители на платной основе перестанут считаться работающими.

В Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. N 86-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» говорится, что таким пенсионерам вновь будут индексировать страховую пенсию с выплатой прибавки в тот же год, а не после окончания трудовой деятельности.

Кроме того, с 1 июля пенсии и иные социальные выплаты начнут зачислять только на банковские карты платежной системы «МИР».

Специальный налоговый режим для самозанятых

С 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых станет доступен во всех регионах, но последнее слово остается за местными властями.

Пока специальный налоговый режим действует в 23 регионах страны. Как пояснила Федеральная налоговая служба, на него могут перейти люди, которые не имеют работодателя и наемных работников и сами производят продукты или оказывают услуги. Еще одно условие: их доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Благодаря специальному налоговому режиму, самозанятые будут платить с доходов от своей деятельности 4 или 6 процентов.

Выпускники вузов смогут быстрее трудоустроиться

С 1 июля вводится понятие «практическая подготовка обучающихся». Оно касается учреждений высшего образования и среднего профессионального и должно обеспечить выпускников не только сильными знаниями по теории будущей профессии, но и практическими навыками.

Практическая подготовка шире традиционной практики студентов, она предусматривает приобретение конкретных компетенций по специализации вуза или колледжа. Все это учебные заведения могут организовать у себя либо заключить договор с профильной компанией или организацией.

Будет меньше поддельных лекарств, сигарет и обуви

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарств, обуви и табака. Маркировка станет обязательной для производителей, импортеров, дистрибьюторов, а также распространится на оптовую и розничную торговлю, аптеки и медицинские организации. Все участники рынка должны пройти регистрацию в государственной системе маркировки и прослеживания «Честный знак».

Электричество без обмана

С 1 июля со второй попытки начнут действовать штрафы для энергосбытовых компаний и их руководителей.

Штрафы должны были начать брать с января 2019 года, но затем этот срок перенесли на 1 июля 2020 года.

Получить гражданство РФ будет легче

С 24 июля 2020 года большему числу иностранцев станет легче получить российское гражданство, но при соблюдении ряда условий.

Упрощенный порядок коснется иностранцев, которые состоят в браке с гражданкой или гражданином России и проживают в нашей стране не менее трех лет. А если в такой семье есть общие дети, то время проживания РФ вообще не имеет значения.

Также легче получить паспорт РФ будет тем, кто учился в России и получил диплом после 1 июля 2002 года, но только при условии, что они имеют стаж работы в стране от одного года.

Также «льготниками» на гражданство станут те, у кого один из родителей гражданин РФ и проживает в России. Проще получить российский паспорт станет гражданам Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины.