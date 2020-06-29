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В центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк с денежным хранилищем

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В центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк с денежным хранилищем
Иллюстрация: N1.ru

Внутренняя планировка здания была спроектирована под банковский офис, так что объект может быть интересен кредитным учреждениям. За особняк с мансардным этажом просят несколько десятков миллионов руб.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Двухэтажный особняк по адресу Вайнера, 46, выставили на продажу. Здание расположено рядом с ТЦ «Эльдорадо», где находится одноименный магазин техники и магазин спортивной одежды «Декатлон». В объявлении на N1.ru сказано, что особняк оценен в 60 млн руб.

В центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк с денежным хранилищем 1

Долгое время в здании на Ванера,46 располагался офис МБА-Банка, так что внутренняя планировка помещений была произведена с учетом требований банковской безопасности. Например, в помещении есть хранилище для денег и укрепленные кассовые комнаты:

Продается отдельно стоящее здание в самом центре города. Действующая планировка — операционный зал, укрепленные кассовые помещения, хранилище, депозитарий, серверная — позволяет использовать здание под банк, — говорится в объявлении.

Также известно, что в особняке есть дополнительный мансардный этаж и подвальное помещение. 

В центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк с денежным хранилищем 2

Общая площадь особняка составляет 614 кв. м. В объявлении сказано, что здание построено в 1917 г., но не является памятником архитектуры, а ремонт последний раз там проводили в 2013 г.  

Ранее DK.RU рассказывал, что на продажу выставлен торговый центр «Свердловск». За объект общей площадью 5642 кв. м просят порядка 350 млн руб. Отметим, что речь идет не обо всем объекте, а только о помещении на первом этаже с отдельным входом.

Автор: Екатерина Тарханова
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  • В центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк с денежным хранилищемВ центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк с денежным хранилищем
    6 260
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