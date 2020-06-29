В рамках Иннопром онлайн обсудят Парижское соглашение
Готова ли российская промышленность к реальным шагам по сокращению парниковых газов? В каких темпах надо воспроизводить леса – эти и другие вопросы обсудят во время дискуссии на Иннопром онлайн.
30 июня пройдет традиционная еженедельная дискуссия на промышленной онлайн платформе Иннопром – «Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности». Официальным партнером сессии выступает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Спикеры сессии:
- Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
- Лоран Бардон, Глава отдела экономики и торговли, Представительство Европейского Союза в Российской Федерации;
- Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ, Президент Schneider Electric в России и СНГ;
- Дмитрий Гречкин, Старший Вице-Президент по стратегическому развитию, АО «Группа «Илим»;
- Дэвид Кэмпбелл, Президент BP в России;
- Михаил Лифшиц, Председатель Совета директоров АО «РОТЕК», Директор по развитию высокотехнологичных активов группы компаний «Ренова»;
- Филип Дэйер, Член Совета директоров ПАО «Северсталь»;
- Алексей Жихарев, Исполнительный директор АРВЭ;
- Тадзио Шиллинг, Генеральный директор АЕБ;
- Стефан Звегинцов, Генеральный директор ПАО «Энел».
Модераторами дискуссии выступят директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин и Заместитель председателя Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким.
Основные темы для обсуждения:
— Готова ли российская промышленность к реальным шагам по сокращению парниковых газов, какие возможности и ограничения это вызывает?
— Усилия России по сокращению выбросов парниковых газов: воспроизводство лесов как компенсация ущерба от атмосферных загрязнений?
— Различие в подходах стран ЕС и России. Пограничный налог на выбросы углерода;
— Энергоэффективность для сокращения выбросов парниковых газов — достаточно ли?
— Инновационный прорыв: направления, возможности и ограничения.
Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30, за исключением сессий 23 июня и 30 июня, которые перенесены на вторник.
Стать слушателем онлайн дискуссии Иннопром онлайн может любой желающий по предварительной регистрации на сайте проекта.
Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие.
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