В рамках Иннопром онлайн обсудят Парижское соглашение

30 июня пройдет традиционная еженедельная дискуссия на промышленной онлайн платформе Иннопром – «Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности». Официальным партнером сессии выступает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Спикеры сессии:

Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Лоран Бардон, Глава отдела экономики и торговли, Представительство Европейского Союза в Российской Федерации;

Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ, Президент Schneider Electric в России и СНГ;

Дмитрий Гречкин, Старший Вице-Президент по стратегическому развитию, АО «Группа «Илим»;

Дэвид Кэмпбелл, Президент BP в России;

Михаил Лифшиц, Председатель Совета директоров АО «РОТЕК», Директор по развитию высокотехнологичных активов группы компаний «Ренова»;

Филип Дэйер, Член Совета директоров ПАО «Северсталь»;

Алексей Жихарев, Исполнительный директор АРВЭ;

Тадзио Шиллинг, Генеральный директор АЕБ;

Стефан Звегинцов, Генеральный директор ПАО «Энел».

Модераторами дискуссии выступят директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин и Заместитель председателя Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким.

Основные темы для обсуждения:

— Готова ли российская промышленность к реальным шагам по сокращению парниковых газов, какие возможности и ограничения это вызывает?

— Усилия России по сокращению выбросов парниковых газов: воспроизводство лесов как компенсация ущерба от атмосферных загрязнений?

— Различие в подходах стран ЕС и России. Пограничный налог на выбросы углерода;

— Энергоэффективность для сокращения выбросов парниковых газов — достаточно ли?

— Инновационный прорыв: направления, возможности и ограничения.

Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30, за исключением сессий 23 июня и 30 июня, которые перенесены на вторник.

Стать слушателем онлайн дискуссии Иннопром онлайн может любой желающий по предварительной регистрации на сайте проекта.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие.