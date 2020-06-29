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В рамках Иннопром онлайн обсудят Парижское соглашение

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В рамках Иннопром онлайн обсудят Парижское соглашение
Иллюстрация: Иннопром онлайн

Готова ли российская промышленность к реальным шагам по сокращению парниковых газов? В каких темпах надо воспроизводить леса – эти и другие вопросы обсудят во время дискуссии на Иннопром онлайн.

30 июня пройдет традиционная еженедельная дискуссия на промышленной онлайн платформе Иннопром – «Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности». Официальным партнером сессии выступает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Спикеры сессии:

  • Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
  • Лоран Бардон, Глава отдела экономики и торговли, Представительство Европейского Союза в Российской Федерации;
  • Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ, Президент Schneider Electric в России и СНГ;
  • Дмитрий Гречкин, Старший Вице-Президент по стратегическому развитию, АО «Группа «Илим»;
  • Дэвид Кэмпбелл, Президент BP в России;
  • Михаил Лифшиц, Председатель Совета директоров АО «РОТЕК», Директор по развитию высокотехнологичных активов группы компаний «Ренова»;
  • Филип Дэйер, Член Совета директоров ПАО «Северсталь»;
  • Алексей Жихарев, Исполнительный директор АРВЭ;
  • Тадзио Шиллинг, Генеральный директор АЕБ;
  • Стефан Звегинцов, Генеральный директор ПАО «Энел».

Модераторами дискуссии выступят директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин и Заместитель председателя Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким.

Основные темы для обсуждения:

— Готова ли российская промышленность к реальным шагам по сокращению парниковых газов, какие возможности и ограничения это вызывает?

— Усилия России по сокращению выбросов парниковых газов: воспроизводство лесов как компенсация ущерба от атмосферных загрязнений?

— Различие в подходах стран ЕС и России. Пограничный налог на выбросы углерода;

— Энергоэффективность для сокращения выбросов парниковых газов — достаточно ли?

— Инновационный прорыв: направления, возможности и ограничения.

Онлайн сессии INNOPROM проходят каждую среду с 12:00 до 13:30, за исключением сессий 23 июня и 30 июня, которые перенесены на вторник.

Стать слушателем онлайн дискуссии Иннопром онлайн может любой желающий по предварительной регистрации на сайте проекта.

Напомним, официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК «Формика» объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Председатель  фонда  «Сколково» Аркадий  Дворкович, Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие.

Справка

 
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.
 

 

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