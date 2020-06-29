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Компания «Балтийский лизинг» празднует тридцатилетний юбилей

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Компания «Балтийский лизинг» празднует тридцатилетний юбилей
Иллюстрация: «Балтийский лизинг»

Группа компаний «Балтийский лизинг» празднует свое тридцатилетие. Примечательно, что эту дату можно считать не только днем рождения компании, но и днем основания лизинговой отрасли в России.

Руководство «Балтийского лизинга» имеет прямое отношение к развитию рынка лизинговых услуг в нашей стране и подготовке первых нормативных документов, регулирующих отрасль.

В те далекие годы группа молодых энтузиастов и специалистов своего дела, работавших в «Балтийском лизинге»,  отстояли на государственном уровне те преференции, которыми в настоящее время пользуется вся отрасль: это ускоренная амортизация, это отнесение затрат на себестоимость. Также первому составу компании удалось консолидировать всю отрасль в  Российской ассоциации лизинговых компаний, а потом и в Объединенной лизинговой ассоциации, которая на сегодня остается крупнейшим профессиональным сообществом.  Мы самая первая лизинговая компания, которая получила международное признание, мы стали членами европейской лизинговой семьи — ассоциации Leaseurope. И в настоящее время мы являемся единственным представителем от России в международной финансовой лизинговой ассоциации — IFLA. Недаром наша деятельность в 1996 году была отмечена лицензией №1 на лизинговую деятельность в России, которую тогда выдавало Министерство экономики страны, — рассказал генеральный директор «Балтийского лизинга» Дмитрий Корчагов.

К юбилею руководство компании приняло решение запустить новую программу «Привилегия для своих — просто, как аренда». В рамках этого предложения клиенты, которые заключают с лизингодателем повторный договор, могут приобрести имущество без аванса.

В соответствии с условиями спецпредложения, авансы в размере от 0% доступны уже сотрудничавшим с «Балтийским лизингом» представителям бизнеса при заключении сделок, предметом которых становятся автомобили или спецтехника. Срок действия программы ограничен, оформить сделку можно до 30 сентября 2020 года включительно. Предложение действует во всех 74 филиалах компании.

Филиал компании «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге:

пр. Ленина, д. 25, ТиДЦ «Европа», оф. 5.120  
+7 (343) 253-70-90, 253-70-99,

8 (800) 222-0-555
www.baltlease.ru

Справка

 
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2019 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 74 подразделения по всей России. По итогам 2019 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 53,95 млрд рублей. По данным на 1 января 2020 года объем лизингового портфеля составил 65 млрд рублей. «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA с позитивным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» со стабильным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru
 

 

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