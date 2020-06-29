Число новых случаев Covid в России упало до минимума за два месяца. В США — резкий скачок

За последние сутки в России выявлено 6 791 новый случаев коронавируса, умерли 93 человека, полностью выздоровело 4 343 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего зафиксировано 641 156 случаев болезни, 9 166 человек умерли, 403 430 выздоровели.

В Москве зафиксировано 782 новых случаев, Московской области — 335, ХМАО — 277, Иркутской област — 236, Санкт-Петербурге — 219, Нижегородской области — 218, Свердловской — 214, Воронежской — 185. Более 100 случаев выявили в ЯНАО, Красноярском крае, Тыве, Челябинской, Архангельской, Саратовской, Ульяновской и Новосибирской областях.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 10, 15 млн случаев коронавируса, от болезни умерло 501 955 человек. Хуже всего ситуация в США — 2,55 млн случаев и 125,8 тыс. смертей, в Бразилии — 1,34 млн заболевших и 57,6 тыс. смертей.

Число новых случаев в США перешагнуло за 40 тыс. человек в день, а эпицентр заболеваемости переместил Нью-Йорка на юг и запад страны. Во Флориде в субботу было зафиксировано 9585 новых случаев болезни. По мнению главного эпидемиолога США Энтони Фаучи, к новому питку заболеваемости могло привести раннее снятие карантинных ограничений и несоблюдение мер предосторожности со стороны граждан.