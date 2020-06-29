Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.06
69,95
78,68
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Число новых случаев Covid в России упало до минимума за два месяца. В США — резкий скачок

6 743
Число новых случаев Covid в России упало до минимума за два месяца. В США — резкий скачок
Автор фото: IAEA Imagebank. Иллюстрация: Flickr.com

В России заболеваемость коронавируса, по официальным данным, плавно снижается. При этом в США снятие карантинных ограничений и несоблюдение мер предосторожности могли привести к новому витку.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 6 791 новый случаев коронавируса, умерли 93 человека, полностью выздоровело 4 343 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего зафиксировано 641 156 случаев болезни, 9 166 человек умерли, 403 430 выздоровели.

В Москве зафиксировано 782 новых случаев, Московской области — 335, ХМАО — 277, Иркутской област — 236, Санкт-Петербурге — 219, Нижегородской области — 218, Свердловской — 214, Воронежской — 185. Более 100 случаев выявили в ЯНАО, Красноярском крае, Тыве, Челябинской, Архангельской, Саратовской, Ульяновской и Новосибирской областях.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 10, 15 млн случаев коронавируса, от болезни умерло 501 955 человек. Хуже всего ситуация в США — 2,55 млн случаев и 125,8 тыс. смертей, в Бразилии — 1,34 млн заболевших и 57,6 тыс. смертей.

Число новых случаев в США перешагнуло за 40 тыс. человек в день, а эпицентр заболеваемости переместил Нью-Йорка на юг и запад страны. Во Флориде в субботу было зафиксировано 9585 новых случаев болезни. По мнению главного эпидемиолога США Энтони Фаучи, к новому питку заболеваемости могло привести раннее снятие карантинных ограничений и несоблюдение мер предосторожности со стороны граждан. 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Москве нашли мертвым главу крупного застройщика. Он страдал от депрессииВ Москве нашли мертвым главу крупного застройщика. Он страдал от депрессии
    24 482
  • Варианты от 150 тыс до 1 млн. Какие машины б\у предпочитают россияне в кризисВарианты от 150 тыс до 1 млн. Какие машины б\у предпочитают россияне в кризис
    11 645
  • Новый слив отходов «Норникеля», путинские выплаты подогнали к 1 июля. Главное 28 июняНовый слив отходов «Норникеля», путинские выплаты подогнали к 1 июля. Главное 28 июня
    11 577
  • В центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк с денежным хранилищемВ центре Екатеринбурга выставили на продажу особняк с денежным хранилищем
    6 260
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.