После конфликта с Собчак скандальный Среднеуральский монастырь закрыли для посещений

Среднеуральский монастырь, где в прошедшие выходные произошел конфликт с Ксенией Собчак, временно закрыли для паломников, а на въезде в монастырь установили дополнительный шлагбаум. Охранник монастыря сообщил журналисту Е1.ru, что машины паломников разворачивают:

Тут случилась провокация. Приезжала Собчак, пробралась на территорию без спроса. Устроила там провокацию. Поэтому монастырь временно закрыт для посещения. Вы сами видите, мы разворачиваем людей, которые приезжают издалека. Понимаете, ситуация нехорошая. Да и епархия временно попросила воздержаться от посещения обители. Вы извините, что так получается, что монастырь закрыт. Да, раньше можно было пройти, сейчас нет.

В группе паломников монастыря во ВКонтакте также опубликовали сообщение о закрытии монастыря.

При этом журналист сообщает, что некоторых паломников все-таки пускают на территорию монастыря. Те, кто побывал на утренней службе, рассказывают, что Схиигумен Сергий на ней отсутствовал, поскольку «находится в молитве».

Напомним, что в прошедшие выходные телеведущая Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург, чтобы снять сюжет для своего канала на YouTube про Среднеуральский монастырь и схиигумена Сергия (Романова), которого отстранили от церковной службы.

Пообщаться с опальным священником Собчак не удалось, сотрудники монастыря не пустили ее к обители схиигумена, сам он также не высказал желания общаться с Собчак. Позже телеведущая приехала на территорию монастыря с бывшими паломниками, которые рассказали, что во время проживания в обители по отношению к ним применяли физическое насилие. Этот визит закончился конфликтом служителей монастыря и съемочной группы.

В своем телеграм-канале телеведущая выложила видео, на котором съемочную группу и бывших послушников окружили охранники и несколько монахинь. Служители монастыря просили телеведущую покинуть территорию обители и прекратить съемки. В процессе конфликта Собчак упала, а у ее оператора забрали камеру, режиссеру команды сломали руку. Позже телеведущая сообщила, что служители монастыря вернули камеру, но все снятое было удалено с флешки:

Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова (оператор)... Вообще этот монастырь — это прямо настоящий Православный Талибан. Просто ужас и ад. Куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90-х. Полиции предстоит разобраться, какое отношение эти люди имеют к монашкам и послушникам.

Известно, что телеведущая написала заявление в полицию по факту нападения на ее съемочную группу.

После произошедшего Екатеринбургская епархия сообщила, что с первого дня просила журналистов «не нагнетать ситуацию»:

В Среднеуральском монастыре сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Рекомендуем воздержаться от посещения обители вплоть до исправления сегодняшних настроений.

Схиигумен Сергий (Романов) никак не прокомментировал произошедшее в монастыре, который он контролирует, однако записал новое обращение к прихожанам. В видеоролике запрещенный к служению священник призывает население не голосовать за поправки в Конституцию:

Хабадники-хасиды правят Россией. Путин и его окружение — это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость), будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!

Также священник озвучил позицию по церковному суду, на заседание которого не явился дважды, сообщал DK.RU:

Мне не дают на руки суть обвинительного заключения, оно размыто необоснованными утверждениями: непослушание епископу и раскол. В чем непослушание, раскол? Гробовое молчание,— заявил Сергий.

Он отметил, что не намерен уходить из РПЦ. По его мнению, уходить нужно тем, кто готовит «царство Антихриста».

Напомним, как рассказывал DK.RU, схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса.

К призыву церковного руководства прекратить провокационные проповеди отец Сергий не прислушался и продолжил записывать обращения к пастве. В одном из них он утверждал, что COVID-19 — это заговор чиновников и врачей, а вакцина от коронавируса убьет не только тело, но и душу. А в конце ролика призвал людей массово нарушить режим самоизоляции и выйти на улицы, поскольку «всех не арестуют».

После этого митрополит Кирилл подписал Указ №41, которым запретил отцу Сергию вести службы, носить наперсный крест и совершать таинства.

Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов. Сообщалось, в частности, что монастырь захвачен казаками, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать.

Добавим, что в 1985 г. Романов был осужден за ДТП, которое привело к гибели человека. В ходе судебного процесса он также сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. По совокупности был приговорен к 13 годам колонии. Свое наказание он отбывал до 1997 г. Именно в колонии он и воцерковился, а после получил сан игумена.

Отметим также, что из-за неоднозначных высказываний Романова на него было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб.