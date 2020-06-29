Греф отрицает развод с «Яндексом» и ждет укрепления рубля

У Сбербанка и «Яндекса» нет развода, компании провели реструктуризацию совместного бизнеса, заявил председатель правления банка Герман Греф в интервью ТАСС.

Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. «Яндекс.Деньгам» уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе Сбера. У нее большой запас кэша на балансе. Там все в порядке. «Яндекс.Маркет» в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом там трудится неплохой менеджмент… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения, — рассказал Греф.

При этом он признал, что сильная конкуренция экосистем компаний между собой является проблемой: «Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации. Последний год мы работали над этим и нашли взаимовыгодный вариант».

выкупит 45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей, при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. и консолидирует 100% актива, а Сбербанк приобретет 25% плюс 1 рубль доли Яндекса в «Яндекс.Деньгах» по предварительной оценке в 2,4 млрд руб. и также станет единственным акционером компании. Ранее стало известно, что «Яндекс»45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей, при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. и консолидирует 100% актива, а Сбербанк приобретет 25% плюс 1 рубль доли Яндекса в «Яндекс.Деньгах» по предварительной оценке в 2,4 млрд руб. и также станет единственным акционером компании.

Глава Сбербанка также ожидает укрепления рубля до конца года до 60 руб. за доллар, однако курс нацвалюты во многом зависит от развития ситуации с коронавирусом и возможной второй волны эпидемии.

Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60–62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару. <...> Никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться. Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации, — добавил Герман Греф.

Он отметил, что за счет плавающего курса рубля гибкость российской экономики выросла, и она переживает коронавирус гораздо лучше, чем он ожидал. В Сбербанке прогнозировали падение ВВП на 6–9% в зависимости от длительности карантинных мер. Сейчас же ожидают минус 4,2–4,5% ВВП, если не случится повторной волны.