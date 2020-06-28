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Варианты от 150 тыс до 1 млн. Какие варианты машин б\у предпочитают россияне в кризис

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Варианты от 150 тыс до 1 млн. Какие варианты машин б\у предпочитают россияне в кризис
Иллюстрация: wikipedia.org

В России за май 2020 г. было продано на треть меньше подержанных машин, чем год назад. Тем не менее рынок жив, интерес представляют иномарки, и не всегда самые дешевые. РЕЙТИНГ.

#НОВОСТИ

По данным «Автостат-Инфо», в мае 2020 года на вторичном авторынке России было реализовано 182 602 иномарки, что на 28% меньше, чем в мае 2019 года. Самыми популярными иномарками с пробегом стали:

  1. Ford Focus, автомобиль в мае разошелся тиражом 6 971 ед. Средняя стоимость варьируется в диапазоне 150-600 тыс. рублей.
  2. Hyundai Solaris, этот вариант в конце весны выбрали 6 090 покупателей. Стоимость экземпляров 2011 года выпуска составляет около 280 тыс. рублей, более молодые модели обойдутся примерно в 700 тыс. рублей.
  3. Kia Rio: в мае было перепродано 5 817 таких автомобилей. Стартовая цена на модель с пробегом составляет 165 тыс. рублей, машину не старше трех лет можно купить примерно за 625 тыс. рублей.
  4. Renault Logan, на вторичном рынке за май 2020 года было продано 4 331 седанов, средняя цена на которые составляет 180-300 тыс. рублей.
  5. Toyota Camry: 4 012 реализованных подержанных машин в мае 2020-го. Седан возрастом до 5 лет можно найти на «вторичке» по цене около 1 млн. рублей.
  6. Volkswagen Polo и Opel Astra, за месяц было продано 3 465 и 3 348 автомобилей соответственно. «Поло» можно подобрать по средней цене 320-500 тыс. рублей, а «Астру» за 300 тыс. рублей.
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