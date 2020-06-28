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В Москве нашли мертвым главу крупного застройщика. Он страдал от депрессии

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В Москве нашли мертвым главу крупного застройщика. Он страдал от депрессии
Иллюстрация: Pixabay.com

Руководитель крупной строительной компании, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством. Утверждается, что с бизнесом его смерть не связана — последние месяцы он болел депрессией.

#НОВОСТИ
27 июня основателя девелоперской ГК «Пионер» Андрея Грудина обнаружили мертвым в своем кабинете в офисе компании в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании. По предварительным данным, речь идет о суициде: рядом с телом найдена предсмертная записка.
По предварительным данным, со слов его близких, в последнее время он страдал от депрессии, — отметил собеседник агентства.
В тексте записки были слова «Прошу меня простить, никто не виноват», пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По данным «Комсомольской правды», в последние несколько месяцев глава «Пионера» думал о суициде.
 
В компании заявили, что не связывают смерть Грудина с работой предприятия и его финансовым состоянием, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу застройщика. В 2019 г. выручка ГК «Пионер» выросла до 40 млрд руб. (+42% год к году), чистая прибыль составила 7,6 млрд руб., EBITDA выросла до 11,6 млрд руб., чистый долг к EBITDA на конец 2019 г. был на уровне 0,7.
 
 
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