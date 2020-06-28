В Москве нашли мертвым главу крупного застройщика. Он страдал от депрессии

27 июня основателя девелоперской ГК «Пионер» Андрея Грудина обнаружили мертвым в своем кабинете в офисе компании в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании. По предварительным данным, речь идет о суициде: рядом с телом найдена предсмертная записка.

По предварительным данным, со слов его близких, в последнее время он страдал от депрессии, — отметил собеседник агентства.

В тексте записки были слова «Прошу меня простить, никто не виноват», пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По данным « Комсомольской правды », в последние несколько месяцев глава «Пионера» думал о суициде.