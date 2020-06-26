Режиссера Серебренникова и двух фигурантов дела «Платформы» приговорили к условным срокам
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Серебренников, Итин и Малобродский виновны в хищении 129 млн руб. у Минкульта, решил суд. Назначать реальные сроки заключения им не стали, но иск о возмещении удовлетворили полностью.
Мещанский суд Москвы признал виновным режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении 129 млн руб., которые Минкультуры выделило на реализацию проекта «Платформа». Виновными признаны также два других фигуранта дела, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, Никто из них своей вины не признал.
Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере, — цитирует «Интерфакс» приговор, который зачитывает судья Олеся Менделеева.
Бывшая сотрудница Минкульта, четвертый фигурант дела Софья Апфельбаум «не была осведомлена о преступном характере происходящего, и была введена в заблуждение Серебренниковым», добавила судья.
Как заявила при зачитывании приговора сулья, деньги начали расхищаться руководителями «Седьмой студии» сразу после того, как они получили субсидию. Как полагает суд, это подтверждает, что они составляли преступную группу, созданную именно в этих целях.
Обновление. Серебренникову назначили три года лишения свободы условно и штраф 800 тыс. руб. Итина приговорили к трем годам условно и штрафу 200 тыс. руб., Малобродского — к двум годам условно и штрафу 300 тыс. руб. При этом гражданский иск от Минкульта суд удовлетворил полностью, с них должны взыскать 129 млн руб. Адвокат Серебренникова сообщил, что будет обжаловать приговор.
Напомним, Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина обвиняли в хищении из бюджета средств, выделенных «Седьмой студии» на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011-2014 гг. Деньги, в том числе обналиченные, были потрачены на нужды проекта, а следствие установило ущерб ошибочно, считает защита обвиняемых. Серебренникова задержали в августе 2017 г.
В сентябре 2019 г. суд отменил подписку о невыезде для фигурантов дела. По мнению судьи Ирины Аккуратовой, в такой мере пресечения больше нет необходимости. Судья тогда вернула дело в Генпрокуратуру из-за нарушений и противоречий в обвинительном заключении, которые мешают рассмотреть дело по существу.