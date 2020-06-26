Режиссера Серебренникова и двух фигурантов дела «Платформы» приговорили к условным срокам

Мещанский суд Москвы признал виновным режиссера Кирилла Серебренникова по делу о хищении 129 млн руб., которые Минкультуры выделило на реализацию проекта «Платформа». Виновными признаны также два других фигуранта дела, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, Никто из них своей вины не признал.

Серебренников, Малобродский, Итин совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере, — цитирует « Интерфакс » приговор, который зачитывает судья Олеся Менделеева.

Бывшая сотрудница Минкульта, четвертый фигурант дела Софья Апфельбаум «не была осведомлена о преступном характере происходящего, и была введена в заблуждение Серебренниковым», добавила судья.

Как заявила при зачитывании приговора сулья, деньги начали расхищаться руководителями «Седьмой студии» сразу после того, как они получили субсидию. Как полагает суд, это подтверждает, что они составляли преступную группу, созданную именно в этих целях.