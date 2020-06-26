«Методы, как в 90-е». Энергетики выбивают долг в 6 млн руб. с Мариинского прииска

Долг Мариинского прииска перед свердловским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 6,2 млн руб. Несмотря на неоднократные уведомления, предприятие не перечисляло деньги, за это им и ограничили поставку ресурса. По версии энергетиков, отключения коснулись только гаражного бокса, запасной системы вентиляции и нескольких кабинетов административного здания. Шахты в энергопитании якобы ограничены не были.

Отключение энергоресурсов является для энергетиков крайней мерой. Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» неоднократно пытался урегулировать вопрос задолженности путем переговоров с руководством АО «Мариинский прииск». Но предприятие продолжало игнорировать счета по потребленные энергоресурсы. При этом «Мариинский прииск» является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в Российской Федерации, — объяснили энергетики.

Однако, как сообщает агентство ЕАН, ограничения коснулись не только вспомогательных зданий, но и шахт: по словам представителей прииска, в момент отключения под землей находились 40 шахтеров.

Мы начинаем восстанавливать финансово-хозяйственную деятельность после снятия ограничений, связанных с пандемией, и обеспокоены действиями энергетиков и отключениями промышленных объектов, происходящими на этом фоне. Были отключены не только объекты, незадействованные в добыче, но и подстанции, отвечающие за вентиляцию воздуха в шахтах. А ведь предприятие ведет производственную деятельность и в шахте находятся работники, — заявили в пресс-службе прииска, попеняв энергетикам за «методы выбивания долгов из 90-х годов».

Компания «РТ-Капитал», в которую входит Мариинский прииск, пообещала перечислить деньги за потребленные ресурсы в ближайшее время и объяснила, почему образовалась эта задолженность.

На фоне пандемии пострадали многие отрасли экономики, в том числе и горнодобывающая, фиксируется падение спроса на продукцию. Вследствие падения продаж на предприятии образовался кассовый разрыв, который не позволяет оперативно погашать существующие обязательства перед контрагентами. Акционер прииска прикладывает все усилия, чтобы стабилизировать деятельность. Предприятию будет оказана необходимая поддержка, в ближайшие дни «РТ-Капитал» предоставит Мариинскому прииску займ на погашение задолженности перед энергетиками, — сообщили в пресс-службе «РТ-Капитала».

Напомним, «Мариинский прииск» создан на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, крупнейшего в Европе и единственного в России. В мире есть еще два подобных месторождения. На «Мариинском» добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно прииск поставляет порядка 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Наиболее известные из уральских изумрудов хранятся в музеях и являются национальным достоянием. Семь из десяти лучших изумрудов мира — уральского происхождения. Выдающиеся камни получают имена. Есть, например, «Шахтерская слава», «Президент», «Славный Уральский», «Трилит», «Юбилейный», «Звездарь». В конце января 2018 г. работники прииска нашли крупнейший за последние 10 лет изумруд «Марьин дар» весом 1,54 кг.

В марте 2020 г. Мариинский прииск попал в новостную повестку, когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин разрешил выставить на торги уникальный изумруд «Губернаторский» весом более 1 кг. Камень был найден в начале 2015 г., Гохран признал его уникальным. Начальная стоимость, как сообщал ТАСС генеральный директор «Ростеха» Евгений Василевский, составит 20 млн руб. По его словам, к изумруду проявляют большой интерес иностранные покупатели.

Многие тогда выступили против продажи за рубеж столь уникальной находки.

«Губернаторский» — камень уникальный. Он дорог. Следующий год юбилейный для открытия изумрудных копей. В 1831 г. в корнях вывороченного дерева крестьянин Максим Кожевников нашел красивые кристаллы и сразу пошел их продавать. Хорошо, что камушки заметил директор Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Коковин. Заметил и отправил кристаллы в Санкт-Петербург. И было подтверждено, что найден первый изумруд в России. До сих пор у нас это единственное месторождение. Хотелось бы, чтобы камень остался в Екатеринбурге, — рассказывал в интервью DK.RU директор Уральского геологического музея УГГУ, кандидат наук Дмитрий Клейменов.

По словам Дмитрия Клейменова, здесь, в России, продать этот камень проблематично, а Гохран покупать его, видимо, не планирует. По мнению эксперта, его могли бы выкупить и подарить городу богатые промышленники. «Это был бы очень интересный вариант, тем более, на носу юбилей Екатеринбурга, — считает эксперт.