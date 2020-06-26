Заболеваемость коронавирусом в России упала до минимума за два месяца

За последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК. Прирост числа заболевших стал минимальным с 29 апреля, тогда в стране был зафиксирован 5841 случай болезни.

В оперативном штабе добавили, что за сутки от коронавируса умерли еще 176 человек, полностью выздоровели 8988 заболевших. Всего в стране выявлено 620 794 случая коронавируса, 8 781 человек умер, 384 152 заразившихся выздоровели.

В Москве зафиксировано еще 813 случаев болезни, Московской области — 390, ХМАО — 295, Санкт-Петербурге — 223, Нижегородской и Иркутской областях — по 210, Воронежской и Свердловской — по 193 случая. Более 100 случаев зафиксировано также в Челябинской области, ЯНАО, Красноярском крае, Тыве, Ростовской, Архангельской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской и Новосибирской областях.

Как заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, тестирование на антитела показало, что иммунитет к коронавирусу фиксируется почти у 20% горожан. В скрининговой программе приняли участие более 90 тысяч человек.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 9,63 млн случаев заболевания и 489 556 умерших. Хуже всего ситуация в США: 2,42 млн случаев (+40 184 за сутки, максимум за день за всю эпидемию) и 124 415 смертей. В Бразилии насчитывается 1,23 млн заболевших, 54 971 человек скончался. В последнее время стремительно выросло число случаев коронавируса в Южной Америке: 268,6 тыс. зараженных в Перу, 259 тыс. — в Чили.