В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 6% свердловчан

Вчера, 25 июня, началось голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Как сообщает URA.RU, ссылаясь на свои источники в облизбиркоме, явка по Свердловской области составила 6,34%. Рекордная явка зафиксирована в четырех территориальных избирательных комиссиях: в Пышминской ТИК она составила 21%, в Пелымской ТИК 16%, в Алапаевской и Таборинской ТИК 15%.

Как рассказывал DK.RU, чтобы избежать опасности заражения коронавирусом, голосование будет длиться неделю — с 25 июня по 1 июля. Отдать голос можно будет не только в стационарных участках, но и на мобильных — в Екатеринбурге их будет 100. Мобильные шатры будут в течение недели перемещаться по дворам, проголосовать на них смогут жители ближайших домов. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что такой формат не только удобен, но и работает на безопасность голосующих.

Могу сказать, здесь нет опасности. Уральцы могут спокойно прийти и проголосовать. Потоки разделены, у всех измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты, контакт минимален. Кроме того, голосование в такой ситуации не уникально. 11 стран провели выборы в период пандемии. Мы многому научились, изучая их опыт. Но сегодня я убедилась, что мы жестче относимся к требованиям безопасности, чем другие страны, — добавила Мерзлякова.

Лидером по числу мобильных участков станет Ленинский район Екатеринбурга — там организуют 16 пунктов приема голосов. Наименьшее число синих избирательных шатров будет в Октябрьском районе. В остальных районах города ежедневно будет работать по 15 палаток для голосования. Посмотреть, как и где работают эти участки, можно на сайте администрации города в прикрепленном документе.

По предварительным подсчетам свердловского избиркома, явка в регионе составит около 60% — на участки придут около 3,3 млн человек. Отметим, что ранее такая высокая явка была только на одних выборах — президентских в 2018 г. DK.RU писал, что для пиара нынешнего голосования власти потратили около 20 млн руб. Из них 9,2 млн руб. пустили на печать благодарностей от имени губернатора области Евгения Куйвашева за участие в голосовании.

При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский менее оптимистичен в прогнозах, чем областное правительство, по его мнению, в голосовании примет участие около 40% горожан — от 400 тыс. избирателей.

Напомним, поправки в основной закон РФ предусматривают перераспределение полномочий между разными органами федеральной власти, а также дают возможность Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 году.