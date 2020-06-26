Павел Дуров пошел на мировую с регулятором США. Telegram вернул инвесторам Gram $1,2 млрд
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Telegram обязан также заплатить штраф суммой $18,5 млн и обязуется уведомлять регулятора о выпуске цифровых активов. Из собранных на ICO $1,7 млрд компания уже вернула инвесторам $1,2 млрд.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Telegram Павла Дурова достигли мирового соглашения. Это следует из письма SEC судье Кевину Кастелу, который вел дело. Согласно договоренностям, Telegram обязан вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram — комиссия посчитала это незаконно полученной прибылью.
Речь идет как о выплате 72% вложений инвесторам, решившим выйти из проекта в 2020 г., так и о выплатам 11% тем, кто согласился подписать договор займа до 2021 г., уточняет The Bell. Всего Telegram собрал в ходе ICO $1,7 млрд.
По условиям соглашения Telegram также обязуется не нарушать Акт о ценных бумагах от 1933 года в тех частях, которые, как считает SEC, были нарушены во время ICO, и три года обязан за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском цифровых активов — криптовалют, цифровых денег и цифровых токенов. Компания также заплатит Комиссии по ценным бумагам $18,5 млн штрафа.
Сам Павел Дуров заявил, что Telegram уже выплатил инвесторам более $1,2 млрд либо напрямую, либо в виде кредитных обязательств.
Мы с нетерпением ожидаем продолжения наших других проектов и направлений инноваций, и надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем, — добавил он.
Дуров в мае 2020 г. объявил о завершении работы над блокчейн-проектом Telegram Open Network (TON) и криптовалютой Gram, которая велась 2,5 года. Запрет американского суда на функционирование TON предприниматель посчитал парадоксальным, так как он фактически распространяется на территорию всего мира за счет контроля США над долларом и глобальной финансовой системой.