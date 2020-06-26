Схиигумен Сергий отказался приехать на очередное заседание епархиального суда
Сегодня должно пройти повторное заседание епархиального церковного суда, на котором духовенство планировало оценить поведение отца Сергия (Романова). Но тот отказался от участия.
Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) не собирается приезжать в Екатеринбург на второе заседание епархиального церковного суда, запланированное на 26 июня. Его позицию изложил на видео соратник о.Сергия, православный активист Всеволод Могучев:
Пусть в этом суде принимают участие те, кто является постановщиками этого шоу. Пока не будет суда над экуменистами, участниками Восьмого вселенского волчьего собора, теми, кто встречался с Папами Римскими, кардиналами, еретиками в рясах, речи о каком-либо суде с моим участием быть не может. Надо бы начать с самих себя и выйти для начала из Всемирного совета церквей, покаяться перед народом божьим в своих экуменических, еретических связях со слугами и предтечами антихриста.
Как цитирует 66.ru, схиигумен упрекнул митрополита Екатеринбургского и Верхотурского в том, что тот «устроил очередной раз скандал на всю Россию».
Зачем ему волновать общество? Митрополит Кирилл сказал: «Удали проповеди, замолчи». За отказ от этого предложения меня повели на церковный суд! По моему личному мнению, выход из этой ситуации один — вернуть отцу Сергию священничество, прекратить скандалы, распустить по домам журналистов и пусть каждый занимается своим делом!
Как сообщается в Положении о церковном суде РПЦ, после третьей неявки заседание может пройти в отсутствие обвиняемого.
Напомним, как рассказывал DK.RU, схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан приходить в храмы, несмотря на эпидемию коронавируса. К призыву церковного руководства прекратить провокационные проповеди отец Сергий не прислушался и продолжил записывать обращения к пастве. В одном из них он утверждал, что COVID-19 — это заговор чиновников и врачей, а вакцина от коронавируса убьет не только тело, но и душу. А в конце ролика он призвал людей массово нарушить режим самоизоляции и выйти на улицы, поскольку «всех не арестуют».
После этого митрополит Кирилл подписал Указ №41, которым запретил отцу Сергию вести службы, носить наперсный крест и совершать таинства. Все это время прихожане, среди которых есть знаменитости, в частности, хоккеист Павел Дацюк и актер Дмитрий Соколов, высказывались в защиту священника. Но митрополит не простил настоятеля и назначил епархиальный суд.
Первое заседание состоялось 15 июня, но безрезультатно: схиигумен Сергий, хоть и явился в зал, ограничился заявлением, не имеющим отношения к сути заседания, и спешно покинул суд. После этого он укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов. Сообщалось, в частности, что монастырь захвачен казаками, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать.
«Разбираться с беспорядками» в монастыре приехали сотрудники ГУ МВД РФ по Свердловской области, но нарушений не выявили. Вслед за этим запрещенный к служению схиигумен Сергий провел службу для нескольких десятков прихожан и рассказал журналистам, что не понимает, за что его отлучили от таинств:
Я ничего не нарушал. Меня лишили [сана] за то, что я сказал правду... Отлучения от церкви еще нет. Будет народ решать. Если вам угодно, чтобы я здесь был, решайте. Я не нарушал. Почему бы не вернуть мне право служить? Какой раскол? Меня за слово выгнали! Кому-то не понравились мои слова, на них указали патриарху, митрополиту.
В ответ на это Екатеринбургская епархия предупредила, что церковные таинства, совершенные схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными:
Схиигумену Сергию (Романову) предписано нести тихий молитвенный монашеский подвиг на территории мужского Иоанно-Богословского скита, который расположен в непосредственной близости от Среднеуральского монастыря. Однако в настоящее время схиигумен Сергий оказывает непослушание священноначалию. В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния.
Кроме того, на днях стало известно, что в 1985 г. Романов был осужден за ДТП, которое привело к гибели человека. В ходе судебного процесса он также сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. По совокупности был приговорен к 13 годам колонии. Свое наказание он отбывал до 1997 г., сообщает е1.ru. Именно в колонии он и воцерковился, а после получил сан игумена.
Отметим также, что из-за неоднозначных высказываний клирика на него было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб.