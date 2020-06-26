Схиигумен Сергий отказался приехать на очередное заседание епархиального суда

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) не собирается приезжать в Екатеринбург на второе заседание епархиального церковного суда, запланированное на 26 июня. Его позицию изложил на видео соратник о.Сергия, православный активист Всеволод Могучев:

Пусть в этом суде принимают участие те, кто является постановщиками этого шоу. Пока не будет суда над экуменистами, участниками Восьмого вселенского волчьего собора, теми, кто встречался с Папами Римскими, кардиналами, еретиками в рясах, речи о каком-либо суде с моим участием быть не может. Надо бы начать с самих себя и выйти для начала из Всемирного совета церквей, покаяться перед народом божьим в своих экуменических, еретических связях со слугами и предтечами антихриста.

Как цитирует 66.ru, схиигумен упрекнул митрополита Екатеринбургского и Верхотурского в том, что тот «устроил очередной раз скандал на всю Россию».

Зачем ему волновать общество? Митрополит Кирилл сказал: «Удали проповеди, замолчи». За отказ от этого предложения меня повели на церковный суд! По моему личному мнению, выход из этой ситуации один — вернуть отцу Сергию священничество, прекратить скандалы, распустить по домам журналистов и пусть каждый занимается своим делом!

Как сообщается в Положении о церковном суде РПЦ, после третьей неявки заседание может пройти в отсутствие обвиняемого.

Напомним, как рассказывал DK.RU, схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан приходить в храмы, несмотря на эпидемию коронавируса. К призыву церковного руководства прекратить провокационные проповеди отец Сергий не прислушался и продолжил записывать обращения к пастве. В одном из них он утверждал, что COVID-19 — это заговор чиновников и врачей, а вакцина от коронавируса убьет не только тело, но и душу. А в конце ролика он призвал людей массово нарушить режим самоизоляции и выйти на улицы, поскольку «всех не арестуют».

После этого митрополит Кирилл подписал Указ №41, которым запретил отцу Сергию вести службы, носить наперсный крест и совершать таинства. Все это время прихожане, среди которых есть знаменитости, в частности, хоккеист Павел Дацюк и актер Дмитрий Соколов, высказывались в защиту священника. Но митрополит не простил настоятеля и назначил епархиальный суд.

Первое заседание состоялось 15 июня, но безрезультатно: схиигумен Сергий, хоть и явился в зал, ограничился заявлением, не имеющим отношения к сути заседания, и спешно покинул суд. После этого он укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов. Сообщалось, в частности, что монастырь захвачен казаками, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать.

«Разбираться с беспорядками» в монастыре приехали сотрудники ГУ МВД РФ по Свердловской области, но нарушений не выявили. Вслед за этим запрещенный к служению схиигумен Сергий провел службу для нескольких десятков прихожан и рассказал журналистам, что не понимает, за что его отлучили от таинств:

Я ничего не нарушал. Меня лишили [сана] за то, что я сказал правду... Отлучения от церкви еще нет. Будет народ решать. Если вам угодно, чтобы я здесь был, решайте. Я не нарушал. Почему бы не вернуть мне право служить? Какой раскол? Меня за слово выгнали! Кому-то не понравились мои слова, на них указали патриарху, митрополиту.

В ответ на это Екатеринбургская епархия предупредила, что церковные таинства, совершенные схиигуменом Сергием (Романовым) в состоянии запрещения в священнослужении, будут являться недействительными и безблагодатными:

Схиигумену Сергию (Романову) предписано нести тихий молитвенный монашеский подвиг на территории мужского Иоанно-Богословского скита, который расположен в непосредственной близости от Среднеуральского монастыря. Однако в настоящее время схиигумен Сергий оказывает непослушание священноначалию. В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния.

Кроме того, на днях стало известно, что в 1985 г. Романов был осужден за ДТП, которое привело к гибели человека. В ходе судебного процесса он также сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. По совокупности был приговорен к 13 годам колонии. Свое наказание он отбывал до 1997 г., сообщает е1.ru. Именно в колонии он и воцерковился, а после получил сан игумена.

Отметим также, что из-за неоднозначных высказываний клирика на него было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб.