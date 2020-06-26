«Компанию из РФ не построить. Офис нужно делать там, тратить годы на понимание культуры»

Очередным героем проекта «Русские норм!» стал сооснователь «Эвотора» и QIWI Андрей Романенко. Он рассказал Елизавете Осетинской о потерях бизнеса в пандемию, ошибках Павла Дурова и сотрудничество со Сбербанком. Главное из интервью — в материале DK.RU.

Про пострадавшие из-за COVID компании

— У нас есть свой продукт — «Барометр “Эвотора”». Каждый понедельник мы публикуем статистику, которую, я думаю, смотрят везде: начиная от Белого дома, Госдумы и заканчивая банками. За базис, то есть за 100%, у нас взята 10-я неделя: с 2 по 8 марта.

Дно — 14-я неделя, с 30 марта по 5 апреля. Работали 40% точек, было 35% оборота по стране. Но есть и хорошие категории, которые сильно выросли: 110–150%. Это, понятно, АЗС, автотовары, ЖКХ, медицина, стройматериалы — 141%. Самая топовая категория — товары для активного отдыха. Выросла на 150%. Пошел период отпусков, народ начал разъезжаться по России.

При этом некоторые регионы восстановились очень быстро. К примеру, в Мордовии в начале июня было уже 114% докарантинного оборота. Питер — более-менее нормально. Адыгея и Алтай быстро вернулись.

У нас в малом бизнесе, по моим оценкам, занято от 7 до 10 млн человек. Если на пике было закрыто 70% точек, это значит, что 70% людей остались без дохода. Учтите еще, что помимо прямых убытков многие понесли косвенные. Какие-нибудь кофейни, например, были вынуждены избавляться от скоропортящихся продуктов…

26 марта я был на встрече Владимира Путина с предпринимателями. Очень жаль, что [основатель сети кафе «Андерсон»] Настя Татулова забрала очень много времени и не удалось разобрать меры поддержки всего малого бизнеса — обсуждался только ее сегмент.

— У меня было несколько предложений. Первое: нужно было раздавать помощь не по ОКВЭД. Если бизнес упал на 50% или даже на 30% — он уже должен считаться пострадавшим. Неважно, какой у него классификатор экономической деятельности. Как раз в этих 30% и лежит вся прибыль, остальное съедается арендой, зарплатами, налогами.

Кроме того, я считаю, что нужно было помогать не только малым и средним компаниям, но и крупным, которые с ними связаны. Например, на нас работают центры технического обслуживания — около 4 тысяч по всей стране. Их признали пострадавшими, нас — нет. Но у нас выручка тоже упала, на пике — на 70%. Малый бизнес рухнул — и перестал платить.

Про бизнес

Глобальную технологическую компанию из России построить невозможно. Главный офис нужно делать там. Понятно, что не один и не два года придется потратить, чтобы понять культуру. Это самое сложное — понять, что нужно клиентам. Неважно, B2B это или В2С. Меня сейчас отправь в Америку с задачей повторить «Эвотор» — я буду года два, наверное, работать один, чтобы во всем разобраться.

У нас с самого начала был очень правильный набор акционеров. Три партнера: Сбербанк — 40%, у нас с АТОЛом — по 30%. Если бы на старте нужно было отдать контроль, я бы в эту историю не пошел. Я точно не топ-менеджер — работать на кого-то.

Про ошибки Павла Дурова

— Лучше бы Паша рассказал честно всему миру про свой продукт TON, в первую очередь — инвесторам. Зачем писать про жизнь в Долине, когда ты там особенно не жил и у тебя горит под ногами почти $2 млрд. Для меня это какая-то дикость [речь идет о словах Павла Дурова о Силиконовой Долине США].

Первая ошибка: надо было выйти к инвесторам. Нужно было собрать звонок и честно сказать, что пытались сделать, почему не получилось. Только после этого можно было объявить, опять же на звонке face to face: «Ребят, сорри, есть два предложения: либо мы возвращаем 72%, как обещали полгода назад, либо 110% — тем, кто останется с нами».

Второе. Ты потратил 30%, $500 млн, на продукт, который не получился. И теперь предлагаешь инвесторам забрать то, что осталось? Кто мешал пообещать какие-то плюшки? Например, оставшиеся 28% вернуть будущими токенами. Запустим продукт — что-то вы сможете заработать. То же самое с теми, кому предложили 110% через год. Почему здесь речь о конвертируемом займе? Потому что [Дурову] нужно время, ровно год, чтобы получить оценку Telegram, поднять раунд…

Я просто других бизнесов у Паши не знаю, откуда можно было бы вытащить. Нужно поднять раунд и этими деньгами закрыть эту историю со 110%. Даже если брать минимальную оценку Telegram, $5 млрд, не такой большой пакет нужно продать, чтобы вернуть честное имя.

Если Америки не будет в этой истории, никакой единой глобальной криптовалюты не получится.