Коронавирус вернул мигрантов в Среднюю Азию. Страны ждут тотальная нищета и спад экономик

Трудовые мигранты, для которых работа в России — единственный способ прокормить семью, оказались без дохода из-за коронавируса. Многие вернулись домой, где шансов заработать практически нет, пишет ВВС.

В качестве примера автор приводит Кыргызстан, где 72% населения живут в сельской местности (всего в стране живет 6,5 миллионов человек). По данным за 2019 год, пятая часть жителей страны находится за чертой бедности (в России таких 13%).

Это значит, что 1,3 млн кыргызстанцев живут менее чем на полтора доллара в день. И если бы не денежные переводы мигрантов, то, по подсчетам Национального комитета статистики, в крайней бедности жило бы более 30% населения.

«Миграция дала выбор кыргызстанцам: оставаться на родине и зарабатывать мало очень тяжелым трудом или уехать, например, в Россию и заработать чуть больше менее тяжелым трудом, — объясняет Роман Могилевский, директор института государственного управления и политики Университета Центральной Азии в Бишкеке. — С этим выбором жизненная стратегия многих домохозяйств изменилась — теперь в регионах часто ребенок заканчивает девятый класс и едет на заработки к дяде или брату и присылает деньги домой».

По разным подсчетам, в России живут и работают от 600 тысяч до миллиона кыргызстанцев. Их денежные переводы составляют около трети ВВП Кыргызстана и почти равны всем бюджетным доходам страны.

Однако в 2020 году переводы мигрантов сократились, по сведениям Национального банка Кыргызстана, только за первый квартал падение составило 19%, а за апрель — более чем в три раза, достигнув самого низкого показателя за последние три года.

Проблемы есть и в других странах: по данным узбекских властей, на родину вернулись уже почти полмиллиона узбеков, а в Таджикистане от сокращения переводов пострадают тысячи семей.

Всемирный банк прогнозирует, что из-за пандемии переводы мигрантов по всему миру сократятся на 20%, а в Центральной Азии эта сумма достигнет 28%.

«Именно их [мигрантов] деньги поддерживают как национальную валюту, так и качество жизни населения, — отмечает экономист Нургуль Акимова. — Без этих денег кыргызстанцы будут хуже жить, одеваться или меньше потреблять».

Проблема еще и в том, что в Россию из Кыргызстана часто едут с целью заработать на что-то сверх ежедневных расходов — дом, машину, свадьбу. Члены семьи мигрантов берут кредит в надежде, что родственник заработает на платежи. По данным Национального банка, кредит есть у каждого пятого совершеннолетнего кыргызстанца, или в среднем у каждой семьи. По данным ЮНИСЕФ, из-за трудовой миграции около 12% детей в Кыргызстане живут без одного или обоих родителей.

Как отмечает Всемирный банк, мигранты — одна из самых уязвимых групп, которая и до пандемии подвергалась ксенофобии и дискриминации. Именно они при проблемах первыми остаются без работы, ведь часто устроены не официально. Также у них нет социальных льгот и доступа к медицинской помощи. А неблагоприятные условия жизни повышают риск заражения вирусом (даже заболев, они боятся вызывать скорую: врачи проверяют регистрацию, а именно с ней у многих проблемы).

Кыргызстан до сих пор позиционирует себя как государство-донор трудовых ресурсов, говорится в исследовании, опубликованном Центральноазиатским бюро аналитической журналистики.

Трудовая миграция позволяет компенсировать недостаток рабочих мест внутри страны, а денежные переводы из-за границы способствуют снижению уровня бедности. Большую часть денежных переводов в Кыргызстан отправляют именно из России. Несмотря на сильную экономическую зависимость от них, киргизские власти считают трудовую миграцию «частью национальной стратегии развития», следует из концепции миграционной политики страны.

«Живи я в Кыргызстане, скорее всего, моей зарплаты хватало бы только на себя. А кто в Кыргызстане живет для себя? Мы же до сих пор живем большими семьями и заботимся друг о друге», — говорит Гульзада, уехавшая в Россию 15 лет назад. За это время она помогла маме построить небольшой дом и заплатила за учебу в университете одного из братьев.

Из-за карантина Гульзада потеряла работу и не высылала ничего домой уже два месяца. Несмотря на это, она планирует остаться в Москве — недавно ей наконец удалось получить российское гражданство.

Девушка рассказывает, что пыталась вернуться на родину, но в Бишкеке зарабатывала в три раза меньше, чем на аналогичной работе в Москве. При этом квартплата и продукты стоят в городах примерно одинаково.

Пандемия сильно повлиялана ситуацию. По данным киргизского посольства в России, больше половины киргизских мигрантов лишились работы и часть из них будут вынуждены вернуться домой. Уже сейчас в Кыргызстан, только по официальным данным, вернулось 10 тысяч граждан и еще более 11 тысяч обратились с просьбой. Всего, по некоторым прогнозам, вернутся 100-200 тысяч человек, которым будет сложно трудоустроиться на родине.