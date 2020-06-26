Наталья Вербицкая, УрГЭУ: «Выпускники магистратуры — готовые руководители»

В УрГЭУ стартовала приемная кампания в магистратуру главного экономического вуза Урала. Директор Института магистратуры УрГЭУ Наталья Вербицкая рассказала, что поступление в магистратуру актуально как для бакалавров, так и для выпускников вузов прошлых лет, которые имеют потребность в получении новых квалификаций под новые требования и профессиональные стандарты.

По словам директора института, бакалавриат для России — новая форма высшего образования, и многие работодатели не привыкли работать с выпускниками-бакалаврами, поскольку не всегда понимают, какой фронт работы можно доверить молодым людям с таким дипломом.

Работодатели задаются вопросом: можно ли ставить выпускника бакалавриата руководителем, можно ли отдавать ему в подчинение подразделения или участки и так далее. Чаще всего в компаниях предпочитают не рисковать и отказывают вчерашним выпускникам бакалавриата в хороших должностях, ссылаясь на то, что у них недостаточно опыта. Отсюда у выпускников возникают проблемы с трудоустройством. Решает этот вопрос магистратура, которая дает первичный опыт профессиональной деятельности через многочисленные практики на предприятиях. Магистратура готовит будущих магистров управлять людьми, процессами, также готовит к решению комплексных профессиональных задач, — рассказывает Наталья Вербицкая.

Несмотря на то что срок обучения в магистратуре два года, за это время обучающиеся сильно растут в профессиональном плане. Как правило, по окончании магистратуры уже не стоит вопрос трудоустройства, поскольку за время практик все студенты трудоустраиваются. По сути, выпускник магистратуры — готовый руководитель.

Традиционно в магистратуре проходит четыре профессиональных практики на предприятиях партнеров. При этом по желанию студента практику можно проходить и в компании, где трудоустроен обучающийся.

Магистратура — квинтэссенция практики, прокачка всех компетенций. Вся теория ложится на практические задачи, кейсы, схемы и современные алгоритмы и технологии. В магистратуре УрГЭУ преподает большое количество практиков, действующих топ-менеджеров компаний уральского региона. Ведущие партнеры магистерских программ определяют содержание обучения. Если речь идет об управлении предприятиями, то здесь среди наших партнеров УГМК, УВЗ, Вектор. Если речь идет о банковском деле, то это Центробанк, Сбербанк, УБРиР и так далее, — добавляет директор института.

При этом магистратура важна и для выпускников прошлых лет, которые окончили университеты 10 или 15 лет назад и более. Часто случается, что профильное образование не совпадает с родом деятельности, которым занимается человек на нынешнем месте работы. По словам Натальи Вербицкой, в этом случае во многих крупных холдингах, государственных компаниях или на муниципальной службе сотрудников просят получить профильную квалификацию для того, чтобы занять или сохранить руководящую должность:

Бывает так, что человек еще в 90-е получил, допустим, педагогическое или техническое образование, но ни дня не работал по профилю, а всю жизнь посвятил муниципальной службе или стал замечательным практиком на предприятии, набрал колоссальный опыт, руководит коллективом. А, согласно новым профессиональным стандартам, руководители должны иметь профильное образование. С муниципальными служащими еще серьезней: им в принципе необходимо наличие оконченной магистратуры для того, чтобы продолжить службу.

Еще один важный фактор: увеличение пенсионного возраста. Часть сотрудников готовилась уйти на пенсию в ближайшие 5-7 лет, и речи о подтверждении квалификации не шло. Однако после увеличения пенсионного возраста для многих стало понятно, что трудиться придется еще 10-15 лет, а это серьезный срок, за который требования к руководителям могут измениться:

Магистратура в этом случае служит серьезным подспорьем для взрослых опытных сотрудников. Профессиональное обучение повышает шансы на сохранение должности и увеличивает ценность работника, — говорит Наталья Вербицкая.

При этом у работающих людей не возникнет проблем с обучением в магистратуре. Занятия проводятся три дня в неделю с шести вечера, так что совмещать их с работой удобно.

Не повлиял на процесс получения образования и поступления в вуз и переход на дистанционное обучение. Технически УрГЭУ подготовил образовательные цифровые платформы еще несколько лет назад и успешно использовал их в процессе заочного и дистанционного обучений.

Диплом об окончании магистратуры в УрГЭУ ценится и за рубежом, где документ соответствует степени Master’s Degree. Поскольку в главном экономическом вузе Урала поддерживают международное сотрудничество, то в магистратуре университета доступны программы обмена: так, за время обучения можно попрактиковаться в лучших зарубежных компаниях по профилю. Особенно актуальны зарубежные стажировки для направления «Международный менеджмент».

Прием документов в Институт магистратуры УрГЭУ стартовал 19 июня, для абитуриентов доступно более 29 профилей подготовки по 10 направлениям. Приемная кампания в 2020 г. организована в цифровом формате: подать документы можно в электроном виде с помощью личного кабинета абитуриента.