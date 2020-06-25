Свердловских медиков простимулируют деньгами, но выплаты не связаны с COVID-19
Территориальный фонд медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской области получит 423 млн руб. на выплаты медикам за раннее выявление онкологических заболеваний.
25 июня комиссия областного Заксобрания по социальной политике Свердловской области рассмотрела изменения в бюджете территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС) .
Увеличение расходной части ТФОМСа связано с переводом из федерального фонда средств на оплату труда медицинским работникам, поскольку в нынешних условиях у них увеличился объем работ. Также этими средствами мы планируем простимулировать инициативу наших врачей на раннее выявление онкологических заболеваний, потому что эта проблема серьезная не только в Свердловской области, но и во всей стране, — сообщил председатель комитета свердловского парламента по социальной политике Вячеслав Погудин (цитата по «Ъ-Урал»).
На выплаты направят не всю сумму. Часть из 423 млн руб. уйдет на организацию дополнительного профессионального образования для медицинских работников, приобретение оборудования для больниц и его ремонт.
Также председатель комиссии Вячеслав Погудин рассказал, что в текущем году свердловский ТФОМС увеличит на 80 млн доходную часть — в первую очередь за счет возврата неиспользованных в 2019 году бюджетных средств.
Как отметил директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, в общей сложности доходы региональной системы ОМС в этом году составят 63,3 млрд руб. — на 4 млрд руб. больше параметров прошлого года. Однако расходы фонда немного превысят доходы — они будут на уровне 63,7 млрд руб. На выплатах врачам дефицит не скажется, заверяют в фонде.
Ни одна свердловская больница к настоящему моменту не имеет задолженности ни перед своими сотрудниками, ни перед внешними поставщиками товаров и услуг. Заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала выросла по сравнению с 2019 годом в среднем на 8% и составляет сегодня 81 тыс., 42 тыс. и 39 тыс. руб. соответственно, — отметили в ТФОМС.
Окончательное решение о внесении изменений в бюджет ТФОМСа будет принято на заседании заксобрания Свердловской области, которое состоится 30 июня.
Добавим, о стимулирующих выплатах врачам в последнее время говорится много. Но все они были связаны в первую очередь с лечением коронавирусной инфекции. На дополнительные средства могут рассчитывать сотрудники и государственных, и частных медорганизаций. Как рассказывал DK.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июня подписал указ о допвыплатах сотрудникам частных клиник за работу с COVID-19. Надбавку в 40 тыс. руб. выписали для медиков шести медцентров.
Средства получат больницы и лаборатории, имеющие все необходимые мощности и, соответственно, госзаказ на проведение диагностики и лечение пациентов с COVID-19. Это «Новая больница», «Ситидок-Урал», Первая детская поликлиника, «РЖД-Медицина», «УГМК-Здоровье» и «ИНВИТРО-Урал».