Свердловских медиков простимулируют деньгами, но выплаты не связаны с COVID-19

25 июня комиссия областного Заксобрания по социальной политике Свердловской области рассмотрела изменения в бюджете территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС) .

Увеличение расходной части ТФОМСа связано с переводом из федерального фонда средств на оплату труда медицинским работникам, поскольку в нынешних условиях у них увеличился объем работ. Также этими средствами мы планируем простимулировать инициативу наших врачей на раннее выявление онкологических заболеваний, потому что эта проблема серьезная не только в Свердловской области, но и во всей стране, — сообщил председатель комитета свердловского парламента по социальной политике Вячеслав Погудин (цитата по «Ъ-Урал»).

На выплаты направят не всю сумму. Часть из 423 млн руб. уйдет на организацию дополнительного профессионального образования для медицинских работников, приобретение оборудования для больниц и его ремонт.

Также председатель комиссии Вячеслав Погудин рассказал, что в текущем году свердловский ТФОМС увеличит на 80 млн доходную часть — в первую очередь за счет возврата неиспользованных в 2019 году бюджетных средств.

Как отметил директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, в общей сложности доходы региональной системы ОМС в этом году составят 63,3 млрд руб. — на 4 млрд руб. больше параметров прошлого года. Однако расходы фонда немного превысят доходы — они будут на уровне 63,7 млрд руб. На выплатах врачам дефицит не скажется, заверяют в фонде.

Ни одна свердловская больница к настоящему моменту не имеет задолженности ни перед своими сотрудниками, ни перед внешними поставщиками товаров и услуг. Заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала выросла по сравнению с 2019 годом в среднем на 8% и составляет сегодня 81 тыс., 42 тыс. и 39 тыс. руб. соответственно, — отметили в ТФОМС.

Окончательное решение о внесении изменений в бюджет ТФОМСа будет принято на заседании заксобрания Свердловской области, которое состоится 30 июня.

Добавим, о стимулирующих выплатах врачам в последнее время говорится много. Но все они были связаны в первую очередь с лечением коронавирусной инфекции. На дополнительные средства могут рассчитывать сотрудники и государственных, и частных медорганизаций. Как рассказывал DK.RU, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июня подписал указ о допвыплатах сотрудникам частных клиник за работу с COVID-19. Надбавку в 40 тыс. руб. выписали для медиков шести медцентров.