Филармония, многоэтажки, зеленые зоны. Екатеринбуржцев зовут обсудить изменения в городе

Обсудить предлагают изменение границы нескольких территориальных зон. Так, на ул. Карла Либкнехта планируется сменить назначение участка, на котором должны возвести новое здание Филармонии. Сейчас здесь стоит расселенная пятиэтажка. Мэрия предлагает «изменить границы территориальной зоны Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), территории общего пользования ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары) и установить территориальную зону ЦС-3 (зона объектов культурно-зрелищного назначения) в отношении части территории квартала в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта». Это необходимо для того, чтобы начать работы по строительству нового задания.

Еще один земельный участок, который хотят изменить, находится в Юго-Западном районе, в границах улиц Ясная – Академика Бардина. Как ранее писал DK.RU, на этой территории собираются возвести клинику для лечения сахарного диабета. Сейчас участок находится в границах территорий общего пользования ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары). Чтобы начать строительство, для этой территории необходимо установить зону ЦС-1 (зона объектов здравоохранения).

Еще один общественный объект — новый корпус школы №134 — планируют построить в районе улиц Педагогической – Коминтерна – переулка Фонвизина – улицы Комсомольской – Библиотечной. Для этого надо участок, который сейчас отдан под многоэтажную жилую застройку, сделать зоной ЦС-6 — объектов общего пользования.

От какой-либо застройки хотят оградить несколько участков. Так, территорию на пересечении улиц Московской и Радищева мэрия планирует перевести в земли общего пользования, чтобы разместить там мемориал, посвященный пожарным и спасателям, и организовать «озелененное общественное пространство».

Убрать из зоны жилой застройки также хотят несколько зеленых участков в Верх-Исетском районе в квартале ул. Пальмиро Тольятти – Московской – Посадской. Делается это «в целях сохранения озеленения на данных территориях», указано в документе.

Подробнее ознакомиться с проектами и принять участие в общественных обсуждениях можно до 4 августа на сайте городской администрации.