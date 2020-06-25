Смерти среди врачей и переполненные больницы. В регионе подрос коэффициент заболеваемости

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировали 11 684 случая COVID-19. Из больниц уже выписали 6496 человек, 82 пациентов свердловские врачи спасти не смогли. Среди умерших есть и несколько врачей. В том числе заведующий хирургическим отделением центральной городской клинической больницы №1 Юрий Мансуров.

О смерти хирурга сообщают на официальной странице клиники.

С прискорбием сообщаем, что 24 июня 2020 г. на 55 году скоропостижно ушёл из жизни заведующий отделением хирургии №2 Мансуров Юрий Владимирович.

О том, что медик был заражен коронавирусной инфекцией, рассказала на своей странице в Facebook жена хирурга Юлия Мансурова.

Да, моего мужа вчера убил коронавирус. Нет, я не жалею о том, что он заболел на работе. Помимо того, что он был лучшим мужем и отцом нашей семимесячной дочки, он прежде всего был Хирургом. Хирургом от Бога, [таким],про которого говорили пациент: «Увы, в вашей ситуации сделать уже ничего нельзя. Сколько проживёте, столько проживете. Ну, или может Мансуров что-то придумает». И Мансуров придумывал. И люди жили в безнадежных ситуациях. Он жил гениальным врачом, он им ушёл. Достойно. Это очень важно для него и для меня, — написала Юлия.

О вспышке коронавирусной инфекции в ЦГКБ №1 DK.RU рассказывал в апреле. COVID-19 заразились более 100 врачей и пациентов клиники. В их число попал и заведующий хирургией.

В региональном оперштабе пока не прокомментировали смерть хирурга, но друзья Мансурова говорят, что у него были сопутствующие заболевания, которые и привели к смерти.

Я знаю, сколько возможного и невозможного сделали коллеги [Юрия Мансурова], чтобы [спасти его]. Но даже если бы это было не так, я бы не кинула ни в одного камень. Они делают все, что могут. А могут не всегда, — написала жена хирурга в своем посте и призвала всех быть осторожнее и соблюдать рекомендации эпидемиологов. — Никто не гарантирует, не окажетесь ли вы на моём месте или месте моего мужа вскорости. Берегите себя. Услышьте это. Вирус — реален. И это очень страшно.

По данным оперштаба, сегодня в больницах региона в тяжелом состоянии находятся 130 госпитализированных, 103 из них — в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 — на аппаратах ИВЛ.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 666. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщили в оперативном штабе.

Тем временем большая часть коечного фонда, предназначенного для пациентов в COVID-19, уже занята. 18 июня губернатор области Евгений Куйвашев написал в своем инстаграм-аккаунте о том, что «в инфекционных госпиталях занято 81,4% коек для COVID-19 и пневмоний».

О большом количестве пациентов рассказывает и один из сотрудников нашего издания, у которого также диагностировали коронавирус.

Удивительно, сколько людей в больницах, и им правда плохо. Даже результаты анализов многие ждут лежа, для этого специально выделяют палаты, — поделился впечатлениями сотрудник DK.RU.

Оперативный штаб подтверждает информацию о заполненности больницы, предназначенных для пациентов с COVID-19. Однако у эпидемиологов ситуация не вызывает опасений.

Говорить об их абсолютной загрузке нельзя. Ежедневно пациенты выписываются и госпитализируются новые больные COVID-19, пневмониями, средними и тяжелыми формами ОРВИ. Только в Екатеринбурге в сутки выписываются в среднем 50–100 человек, лежавших в стационарах или лечившихся амбулаторно, — прокомментировали ситуацию в опершатбе.

Также эпидемиологи сообщили, что всего в Свердловской области перепрофилированоли 6088 коек на период пандемии. Пациентов с COVID принимают специально оборудованные для этого отделения областных и федеральных медучреждений: психиатрическая и наркологическая больницы, госпиталь ветеранов войн, ОДКБ, НИИ ОММ.

Если существующих мощностей не будет хватать, развернем дополнительные койки. В резерве сегодня несколько отделений в разных городских больницах, — заявили в оперштабе

Между тем о случаях инфицирования в подведомственных учреждениях сообщает Департамент образования Екатеринбурга. Речь идет о детских садах. По данным ведомства, с начала апреля, когда в Екатеринбурге стали открываться дежурные группы для детей, чьи родители продолжают работу, в садиках выявили 66 случаев заражения — заболели 22 ребенка и 44 сотрудника. Ранее региональный оперштаб сообщал, что болезнь обнаружили в нескольких садиках Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Арамили.

Отметим, что от статистики заболеваемости будет зависеть снятие ограничительных мер, которые пока действуют в регионе до 29 июня. Чтобы перейти ко второму этапу, коэффициент распространения болезни в течение нескольких дней должен быть на уровне или ниже 0,8. Пока этот показатель равен 0,82, напоминает JustMedia.