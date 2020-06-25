Опасная экономия. Что в автомобиле не должно быть дешевым даже в кризис

Экономить на обслуживании автомобиля — хорошая идея? Смотря что сделать объектом экономии. Ваша машина вполне обойдется без дорогих стеклооочистителей или суперлампочек с пометкой «+50%», но есть то, за что точно стоит заплатить по полной, пишет «За рулем».

Основные приемы экономии известны: спокойный стиль езды без резких ускорений, выбор оптимального маршрута и времени для поездки. Сэкономят и недорогие расходники (омывайки и так далее). А вот список того, на чем экономить нельзя:

Топливо

Сэкономить на топливе можно двумя способами: заливать АИ 92, а не АИ 95 или искать заправку с низкими ценами.

Первый способ в целом допустим: машина, заточенная под 95-й бензин, поедет и на 92-м, хотя и без особой прыти. Но если в инструкции к автомобилю прописано, что можно заправлять только АИ-95, вы рискуете. При проблемах с мотором и обращении в официальный сервис вы тут же лишитесь гарантии, так как пробу бензина из бака возьмут обязательно.

АЗС с низкими ценами тоже не самый лучший вариант. Эксперименты доказали, что топлива там часто очень низкого качества, оно может просто убить двигатель.

Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость отличается от прочих технических жидкостей тем, что меняют ее очень редко. Если машина обслуживается у официального дилера, там выдерживают регламент, но в целях экономии так следят за машиной немногие автовладельцы. К тому же проверено: машина резво ездит даже с древним антифризом, который не меняли годами.

Экономия? Да, но только если в ближайшем будущем вы не планируете продавать машину. Компоненты охлаждающей жидкости со временем теряют эффективность: растет кислотность состава, падает антикоррозионная защита. Авто ждут перегрев, окисление металла, разрушение термостата, возникновение кавитации и т.п.

Гигиена кузова

Многие думают, что именно без этого можно легко обойтись. Но все не так просто. И дело не только в том, что ездить на грязной машине неприятно. Просто кузов —самый дорогой элемент автомобиля, и своевременное удаление с него грязи, а также внимание к микросколам и трещинкам в лакокрасочном покрытии продлит его жизнь. Речь идет как об экстерьере, так и об интерьере машины.

Шампуни и полироли сохранят внешний вид машины, а, значит, позже вы сможете продать ее дороже.

Запчасти

Приобретая детали, к примеру, для подвески или тормозов, необязательно покупать только оригинальные запчасти. Это может быть неоригинал, но хороший (такой может стоить даже больше оригинала).

Но ни в коем случае нельзя покупать запчасти noname-производителя по очень низкой цене. Цена такой «экономии» может стать трагической.

Моторное масло

Для того, чтобы сэкономить на масле, нужно или реже его менять, или искать дешевое. самое недорогое масло в последнее время продается в бочках, «на розлив», но качество его сомнительно, да и портится так оно гораздо быстрее, ведь есть постоянный контакт с воздухом.

Редко менять масло могут себе позволить только те автовладельцы, которые не проезжают за год больше 1000 км. Но даже при таком редком использовании машины происходит окисление.