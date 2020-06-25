Число новых случаев коронавируса в России падает седьмой день подряд
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На Москву приходится каждый восьмой новый случай вместо половины заболевших ранее. Но общее число заболевших достигло уже почти 614 тыс. человек, 8605 из которых умерло.
7 113 случаев коронавируса выявлено за последние сутки в России — последнюю неделю показатель плавно снижается. Также зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровело 6 342 человека, сообщил оперативный штаб. Всего зарегистрировано 613 994 заболевших, 8 605 умерших, 375 164 выздоровевших.
В Москве обнаружили 885 новых случаев — уже несколько дней подряд их меньше 1000. В Московской области — 467, ХМАО — 319, Санкт-Петербурге — 221, Нижегородской области — 217, Иркутской — 209. Более 100 случаев зафиксировано также в Воронежской, Свердловской, Челябинской областях, ЯНАО, Красноярском крае, Тыве, Ростовской, Архангельской, Саратовской, Ульяновской, Новосибирской и Волгоградской областях.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире по состоянию на 25 июня насчитывается 9,44 млн случаев коронавируса, 482 914 человек умерли от болезни. Больше всего случаев в США и Бразилии: 2,38 млн и 1,19 млн соответственно, умерли в этих странах 121 979 и 53 830 человек. Россия по заболеваемости находится на третьем месте.