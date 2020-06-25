Число новых случаев коронавируса в России падает седьмой день подряд

7 113 случаев коронавируса выявлено за последние сутки в России — последнюю неделю показатель плавно снижается. Также зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровело 6 342 человека, сообщил оперативный штаб. Всего зарегистрировано 613 994 заболевших, 8 605 умерших, 375 164 выздоровевших.

В Москве обнаружили 885 новых случаев — уже несколько дней подряд их меньше 1000. В Московской области — 467, ХМАО — 319, Санкт-Петербурге — 221, Нижегородской области — 217, Иркутской — 209. Более 100 случаев зафиксировано также в Воронежской, Свердловской, Челябинской областях, ЯНАО, Красноярском крае, Тыве, Ростовской, Архангельской, Саратовской, Ульяновской, Новосибирской и Волгоградской областях.