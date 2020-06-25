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Мало выбора и гарантированная переплата. На рынке недвижимости заметные перемены

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Мало выбора и гарантированная переплата. На рынке недвижимости заметные перемены
Иллюстрация: pixabay.com

Купить квартиру в доме на стадии котлована в 2020 году стало чрезвычайно сложно. Проекты заморожены или закрыты, в итоге приходится выбирать «из того, что есть» и платить больше. ЦИФРЫ.

#ВЫБОРЫ#КОНСТИТУЦИЯ#НОВОСТИ

На рынке все меньше квартир в новостройках на начальных этапах возведения, пишет «Коммерсантъ». Квартир в московских многоэтажках на начальных этапах строительства стало вдвое меньше, доля таких лотов в суммарном объеме предложения не превышает 16%, подсчитали аналитики «Метриум».

Сейчас на первичном рынке столицы представлено 86 строящихся проектов жилых комплексов, в которых предлагается около 14 тыс. квартир. Из них только чуть более 2 тыс. лотов находятся в домах на стадии котлована. Еще полгода назад таких предложений было около 5 тыс., больше на 53%. Такие квартиры традиционно значительно дешевле из-за низкой стадии готовности.

Брокеры считают, что предложение квартир на «нулевом» этапе так упало из-за снижения девелоперской активности, на которую повлияла реформа долевого строительства. Не все девелоперы оказались готовы отказаться от средств дольщиков в пользу банковских кредитов. Часть проектов отменили или отложили, земли под застройку продали.

По данным аналитиков, с января по май на рынке новостроек комфорт-класса в Москве стартовали продажи лишь в двух проектах. Между тем в аналогичный период прошлого года продажи открывались в четырех жилых комплексах, а в одном объявлялось бронирование.

Число новых жилых комплексов сократилось уже в 2019 году, сейчас этот процесс продолжается.

В итоге выбора у клиентов все меньше, что, вероятно, повлияет на цены. Именно сокращение предложения жилья на ранней стадии может стать одним из главных факторов  роста средней цены на рынке в ближайшие месяцы.

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