Рядом с домом и с призами: как в регионе обеспечивают явку на голосование по Конституции

25 июня в 8:00 стартовало всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Свердловской области открылось более 2,5 тыс. избирательных участков. Помимо стационарных, в этот раз власти организовали мобильные пункты приема голосов: синие шатры появились прямо в городских дворах.

В Екатеринбурге развернут 100 таких мобильных участков. Проголосовать на них смогут жители, зарегистрированные в домах, находящихся рядом с избирательными шатрами. Например, на участке, расположенном во дворе дома по ул. Бебеля, 148, 25 июня смогут проголосовать те, кто живет в домах на Бебеля, 144-146. Мобильные участки будут в течение недели, пока идет голосование, перемещаться по дворам города.

Лидером по числу мобильных участков станет Ленинский район Екатеринбурга — там организуют 16 пунктов приема голосов. Наименьшее число синих избирательных шатров будет в Октябрьском районе. В остальных районах города ежедневно будет работать по 15 палаток для голосования. Посмотреть, как и где работают эти участки, можно на сайте администрации города в прикрепленном документе.

По предварительным подсчетам свердловского избиркома, явка в регионе составит около 60% — на участки придут около 3,3 млн человек. Отметим, что ранее такая высокая явка была только на одних выборах — президентских в 2018 г. DK.RU писал, что для пиара нынешнего голосования власти потратили около 20 млн руб. Из них 9,2 млн руб. пустили на печать благодарностей от имени губернатора области Евгения Куйвашева за участие в голосовании. Чтобы еще более замотивировать граждан, власти запустили несколько акций с розыгрышами призов, которые смогут выиграть те, кто явился на избирательные участки. Сам розыгрыш формально может и не привязываться к голосованию. Например, в Екатеринбурге, акцию «Строим будущее!» мэрия приурочила к Дню строителя, который в этом году отмечается 8 августа. При этом в описании акции говорится, что проводится она будет с 25 июня по 1 июля.

Гражданам после основной процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ, при выходе из избирательного участка, волонтер-наблюдатель, одетый в фирменную футболку с символом акции «Строим будущее!», предложит поучаствовать в розыгрыше. Для участия в акции следует заполнить отрывной купон пригласительного билета и передать волонтеру-наблюдателю в пунктах проведения акции (рядом с избирательными участками). Волонтер-наблюдатель выдает гражданину взамен брошюру, сканирует QR-код на купоне и опускает купон в коробку, — такая механика прописана на сайте акции.

Розыгрыш призов пройдет 2 июля. Победителей определят с помощью случайной выборки. В качестве призов обещают, в основном, средства передвижения — автомобили, электро- и механические самокаты, велосипеды, скейтборды.

При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский менее оптимистичен в прогнозах по явке, чем областное правительство, сообщает агентство ЕАН.

У нас с вами есть примеры явки и 30%, и 60%. Мы рассчитываем на активность наших горожан: думаем, что придет больше 400 тыс. избирателей, — ответил мэр на вопрос корреспондентов СМИ.

В Екатеринбурге, по официальным данным, насчитывается 1,09 млн избирателей. Таким образом, 400 тыс. человек — это всего лишь 40%, существенно меньше 60%, на которые надеется председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ будет длиться неделю — с 25 июня по 1 июля. Поправки предусматривают перераспределение полномочий между разными органами федеральной власти, а также дают возможность Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 году.

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Фото: Znak.com