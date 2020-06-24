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Бывший вице-мэр Екатеринбурга войдет в состав совета директоров «Уралмашзавода»

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Бывший вице-мэр Екатеринбурга войдет в состав совета директоров «Уралмашзавода»
Иллюстрация: ekburg.ru

Алексей Кожемяко работает в структуре «Уралмашзавода» с января 2019 г. В его обязанности входит привлечение новых инвесторов и арендаторов в Индустриальный парк.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Бывшего первого вице-мэра Екатеринбурга Алексея Кожемяко ждет продвижение по службе. На последнем заседании руководства «Уралмашзавода» его кандидатуру предложили включить в совет директоров. Принять окончательное решение об изменении состава совета директоров завода планируют на общегодовом собрании акционеров.

Как рассказывал DK.RU, Алексей Кожемяко работает в структуре «Уралмашзавода» с января 2019 г. Тогда он вступил в должность гендиректора ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш». В его обязанности входит координировать работу инфраструктурных объектов (в том числе дочерних предприятий «Энергоснабжающей компании» и «Водоканала-59»), привлекать арендаторов и инвесторов для организации производств целевого назначения. Также Алексей Кожемяко является первым заместителем генерального директора ПАО «Уралмашзавод».

Отметим, что исполнительным органом «Уралмашзавода» является ООО «УК „УЗТМ — КАРТЭКС“», которое возглавляет Ян Центер с марта 2019 г., сообщал DK.RU. Он же возглавляет совет директоров «Уралмашзавода».

Напомним, Алексей Кожемяко работал в администрации Екатеринбурга с 1999 г., где начинал в качестве ведущего специалиста. С 2004 по 2005 гг. был председателем комитета по аналитической работе, с 2006 по 2008 гг. возглавлял земельный комитет. С 2011 по 2016 гг. — заместитель главы администрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. 3 октября 2016 г. был назначен первым заместителем главы администрации города. В 2018 г. был основным конкурентом нынешнего мэра в конкурсе на пост главы Екатеринбурга, но конкурсная комиссия в итоге не рекомендовала его для избрания.

Автор: Екатерина Тарханова
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