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«Не интересуйтесь опытом. Зовите людей с блестящим будущим, а не великим прошлым»

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«Не интересуйтесь опытом. Зовите людей с блестящим будущим, а не великим прошлым»
Иллюстрация: pixabay.com

«Когда вы в чем-то проколетесь, люди все равно разглядят ваши лучшие намерения». Как строить бизнес так, чтобы и клиенты, и сотрудники приходили на века и хотели не только выгоды здесь и сейчас?

#ЛАЙФХАКИ

Известный маркетолог Дэн Вальдшмидт дает бизнесменам парадоксальные, но рабочие советы:

1. Меньше думайте об автоматизации, а больше о сопереживании. Вместо изучения глубины контакта с потенциальными клиентами наладьте систему обучения для работников-ветеранов.

2. Инвестируйте в инструменты, которые помогают вам работать усерднее. Не ищите способы работать умнее и легче — сосредоточьтесь на масштабировании и результативности в масштабах всего предприятия.

3. Помогайте людям стать здоровее, а не продавайте им что-то. Потратьте значительные усилия на то, чтобы проявить абсолютную откровенность, интеллектуальную честность, и решайте сложные проблемы, которых сторонятся ваши конкуренты.

4. Используйте свою человечность как преимущество. Говорите, пишите, выступайте в соцсетях как человек, а не как робот. научите всех сотрудников извиняться быстро и тщательно. Поступайте правильно, даже если кажется, что в краткосрочной перспективе вы что-то проигрываете.

5. Внушайте людям, что они классные. Будьте незабываемы. Это подчиняет себе все прочие эмоции. Найдите способ удивлять людей, даже если вам от этого некомфортно. В итоге вы выстроите более глубокие отношения — и когда вы в чем-то проколетесь, люди все равно разглядят ваши лучшие намерения.

6. Воспитывайте воинов. В первую очередь защищайте свой замок. В любой отрасли и в любом бизнесе правильная культура важнее правильной подготовки продавцов. Этика важнее результатов.

7. Найм, основанный на опыте — путь к поражению. Зовите в свою команду людей, у которых блестящее будущее, а не великое прошлое.

8. Откажитесь от совещаний, отчетов и обновлений. Ваши лучшие люди откликаются на честность и суровую откровенность. А посредственные работники используют еженедельные совещания и квартальные отчеты, чтобы оправдать свои слабые достижения.

9. Делайте то, что говорите. Говорите то, что делаете. Нет никакой причины не следовать взятым на себя обязательствам — и это важнейшая причина провала множества организаций. Честность. Ясность. И постоянство.

10. Сосредоточьтесь на целевых клиентах, а не на прибыльности. Вы не сможете поднять свою прибыль, если не знаете, где искать новых потенциальных клиентов. 

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