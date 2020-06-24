Сергей Безруков на VIP-трибуне и 2 тыс. военных. Как прошел парад Победы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 24 июня в 10:00 стартовал торжественный парад войск Екатеринбургского гарнизона, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняло участие свыше 2 тыс. военных.

Традиционно парад проводят 9 мая, однако в 2020 г. из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести. До начала шествия в столице Урала продезинфицировали Площадь 1905 года, где прошел парад, а волонтеры раздавали на улицах маски всем, кто пришел посмотреть на технику и военных.

У всех желающих попасть на парад измеряли температуру и проверяли наличие маски.

С трибун за парадом наблюдали первые лица города и региона — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представители ЦВО и духовенства. Праздничное мероприятие в уральской столице также посетил народный артист России Сергей Безруков.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов отсутствовал на параде Победы, потому что по приглашению президента Владимира Путина улетел на парад в Москву.

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и бывшие узники концлагерей в этом году наблюдали за парадом в режиме видеоконференции.

Торжественным маршем под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона прошли более двух тысяч участников парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, которые впервые принимали участие в параде Победы.

Также по главной площади уральской столицы проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники, среди которых выделялись артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

В воздушном парадном строю над уральской столицей пролетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики СУ-34, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые — пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

Завершился парад Победы плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула.

Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, несмотря на действующий режим ограничений в регионе, разрешил жителям области посетить парад, но при условии соблюдения масочного режима, сообщал DK.RU.

В материале использованы фото: Администрации Екатеринбурга, автор Юрий Ломакин; Е1, авторы: Артем Устюжанин, Дмитрий Емельянов.