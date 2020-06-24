ЕГЭ в масках и подарок бизнесменов врачам скорой помощи. Главное о COVID-19 в регионе

По данным на 24 июня, в Свердловской области подтвердился еще 181 новый случай коронавируса, 73 из них приходится на Екатеринбург. Всего в регионе подтверждено 11492 случая COVID-19.

По данным оперативного штаба, состояние 124 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также в регионе подтвердили четыре случая смерти от COVID-19.

Накануне губернатор Свердловской области рассказал, как будет проходит сдача единого госэкзамена (ЕГЭ) в регионе в условиях ограничений. По его словам, правительство Свердловской области направило 43,9 млн руб. на покупку бактерицидных облучателей, бесконтактных термометров, антисептиков и других средств защиты для проведения в школах региона ЕГЭ.

Все сдающие ЕГЭ должны быть в масках, перед началом экзаменов всем участникам будут измерять температуру, и если окажется, что она повышена, будет предложено другое время для сдачи — с 3 по 8 августа.

Экзамены начнутся 3 июля. Всего в регионе будет организовано 157 пунктов проведения экзаменов.

Также губернатор внес ясность по поводу того, когда будут открыты торговые центры. Евгений Куйвашев сообщил в своем Instagram, что сделать это можно будет только на последнем этапе снятия ограничений, а сейчас регион только приступил к первому этапу:

Роспотребнадзором была выработана очень четкая этапность выхода из особого режима, и сегодня мы, анализируя текущую эпидемиологическую ситуацию, консультируясь с экспертами, постепенно снимаем запреты в рамках выработанного санитарными врачами алгоритма. Возобновление работы ТЦ предполагает 3-й этап снятия ограничений. Сейчас мы на первом, но, как только нам позволит ситуация, будем двигаться дальше.

Между тем, мэр Александр Высокинский на заседании гордумы сообщил, что Фонд святой Екатерины приобретет для станции скорой медицинской помощи в Екатеринбурге 30 новых автомобилей.