Урал и Кавказ ищут работу активнее всех. Где и кем работает молодежь России 18-24 лет

Сервис по поиску работы «Авито Работа» провел социологическое исследование, чтобы понять, какие вакансии и подработки популярны у сегодняшней молодежи. Оказалось, что молодые люди особенно интересуются вакансиями продавца, продавца-консультанта, кассира и официанта.

Согласно результатам исследования, за последние три месяца 68% людей в возрасте от 18 до 24 лет искали работу. 63% опрошенных ответили, что имеют постоянную работу, 29% оказались неработающими, 5% не работают из-за учебы, а 3% совмещают образование и карьеру.

При этом парни до 24 лет ищут работу активнее девушек (81% и 59% опрошенных).

Чаще всего молодежь подает резюме на вакансию продавца (22% опрошенных), курьера и официанта (18%), администратора и промоутера (14%). Выбирая работу, парни и девушки обращают внимание на график работы, возможность совмещать ее с учебой и размер заработной платы. При этом бренд компании соискателям не важен.

Активнее всего работу ищет молодежь, живущая в Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

Участники опроса считают, что пандемия повлияла на рынок труда. Среди респондентов больше половины (63%) отметили, что вакансий стало меньше, 8% считают, что количество предложений на рынке труда увеличилось.

В опросе принимали участие 10 000 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее DK.RU писал о качествах, которыми должен обладать соискатель в 2020 году.