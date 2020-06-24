Число случаев коронавируса в России превысило 600 тыс., но сокращается шесть дней подряд

За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса, 154 человека умерли, полностью выздоровели 12 393 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего выявлен 606 881 случай болезни, зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.

В Москве впервые за долгое время зафиксировано менее 1000 новых случаев в день — 811. В Московской области 507, ХМАО — 323, Санкт-Петербурге 218, Нижегородской области — 207. Более 100 случаев также в Воронежской, Иркутской, Челябинской, Свердловской областях, Красноярском крае, Тыве, ЯНАО, а также Ростовской, Архангельской, Саратовской, Новосибирской, Ульяновская и Волгоградской областях.

Количество активных случаев за пределами Москвы в России снижается третий день подряд и составило 157 565 против 161 713 и 164 931 человек в предыдущие два дня.

В России заболеваемость Covid-19 идет на спад, но ряд ограничений сохраняется на фоне распространения пандемии в мире, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Всплеск в России уже идет на убыль. И в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости, — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Роспотребнадзора, в мире на 24 июня 2020 г. выявлено 9,25 млн заболевших коронавирусом, за сутки выявили еще 165 183 случаев. От вируса скончались 479 645 человек, в том числе 5 480 за последний день.