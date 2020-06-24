«Яндекс» объявил о разводе со Сбербанком. Его акционерами станут Абрамович и ВТБ

«Яндекс» выкупит 45% долю госбанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей, при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. и консолидирует 100% актива, сообщила пресс-служба компании. Сбербанк, в свою очередь, приобретет 25% плюс 1 рубль доли Яндекса в «Яндекс.Деньгах» по предварительной оценке в 2,4 млрд руб. и также станет единственным акционером компании.

Цель консолидации «Яндекс.Маркета» для ИТ-компании — реализовать новую стратегию развития сервисов интернет-торговли: «Яндекс» значительно усилит интеграцию «Маркета» с другими сервисами компании. К примеру, водители, подключённые к «Яндекс.Такси», и курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» смогут доставлять заказы на «последней миле». Интеграция «Маркета» с Поиском и Дзеном позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги, считают в компании.

За последние два года команде «Яндекс.Маркета» удалось существенно увеличить выручку площадки сравнения цен и построить с нуля собственный маркетплейс, который стал одним из наиболее быстро растущих российских интернет-магазинов. Ежемесячный оборот маркетплейса уже около 4 млрд рублей в месяц, каждый день покупателям доставляют более 130 тысяч товаров, — говорит Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса.

Что касается сервиса «Яндекс.Деньги», то он продолжит работу для пользователей и партнёров в привычном режиме, но до конца года проведёт ребрендинг и поменяет название.

Одновременно «Яндекс» привлечет $800 млн за счёт размещения вновь выпущенных акций класса А для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив. Акции на $200 млн разместят по ускоренной подписке, акции ещё на $600 млн будут в равных долях проданы трём частным инвесторам: ВТБ Капитал, инвесткомпании Романа Абрамовича, а также инвесткомпании его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.

Новые инвесторы разделяют видение руководства Яндекса, бизнес-ориентиры компании и стратегические цели дальнейшего развития, — говорится в сообщении.

Они также взяли на себя обязательство не продавать купленные акции «Яндекса» в течение двух лет и в это время не могут увеличить свою долю в компании более чем до 3,99%.

Накануне цена акций «Яндекса» подорожали на 4,61% и достигли исторического максимума в 3400 руб.: бумаги подорожали после того как президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре для IT-компаний.

объявили о создании СП на базе «Яндекс.Маркета» в апреле 2018 г. и вложили в него 60 млрд руб. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — сказал тогда президент Сбербанка Герман Греф. Сбербанк и «Яндекс»о создании СП на базе «Яндекс.Маркета» в апреле 2018 г. и вложили в него 60 млрд руб. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — сказал тогда президент Сбербанка

Слухи о разделе совместных активов «Яндекса» и Сбербанка ходили с 2019 г. Стороны были недовольны тем, как складывается партнерство, и, как утверждается, обсуждали развод еще с 2018 г. Сообщалось, что Сбербанк хотел получить больше контроля в операционной деятельности, чем был недоволен «Яндекс», и настаивал, чтобы все, связанное с платежами, проходило через него.

Кроме того, летом прошлого года Сбербанк объявил о создании стратегического партнерства на рынках транспорта и еды с Mail.ru Group — конкурентом «Яндекса». Банк интересуется также покупкой доли в Ozon, одном из крупнейших интернет-ритейлеров.