Не покупайте впрок, даже по акции. Семь правил экономии, которые не вгоняют в стресс

Сбережений нет примерно у трети россиян, свидетельствуют данные опроса исследовательской группы Ipsos. Еще примерно у трети населения страны накопленных денег хватит только на 1-2 месяца. Переход в режим экономии сейчас, видимо, самая вероятная перспектива для большинства россиян. О том, как сократить расходы и не впасть из-за этого в депрессию, «Российской газете» рассказали консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Наталья Шумакова и замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Систематизируйте траты на продукты питания и определите ежедневный лимит

Расходы на питание съедают огромную часть бюджета. Стоит точно определить, сколько вы готовы тратить на еду в неделю. На 2/3 от этой суммы единоразово закупите все, что может долго храниться, 1/3 разбейте на оставшиеся шесть дней. Так вы поймете предельный ежедневный лимит на небольшие повседневные траты.

Не покупайте впрок

Это относится и к продуктам питания, и к одежде, и к технике. Нет никакого смысла скупать все здесь и сейчас, если в этом нет острой необходимости. Дефицит нам точно не грозит, а излишний ажиотаж только подстегивает рост цен.

Берегите свое здоровье

По возможности ведите здоровый образ жизни. Зарядка по силам, прогулка на свежем воздухе, здоровое питание поддержат физическое и эмоциональное состояние в сложный период и помогут восстановиться после самоизоляции. Не экономьте на профилактике, лечение всегда стоит дороже.

Откажитесь на время от крупных покупок, которые могут подождать

Ремонт в квартире, установку кондиционера, полное обновление гардероба, покупку автомобиля лучше перенести на финансово более комфортный период. Вы все это купите, но чуть позже.

Следите за небольшими тратами

Проверьте платные подписки. Забытое приложение в телефоне или неиспользуемый онлайн-кинотеатр могут бесполезно тратить ваши деньги автоматически. Так что лучше проверить, куда и когда списываются деньги с карты.

Оптимизируйте необходимые расходы

Проверьте тарифы мобильной связи и интернета, возможно, появились более выгодные варианты. Проанализируйте свои потребности в звонках и интернет-трафике и высвободите деньги за счет сокращения расходов на связь.

Акцентируйте свое внимание не только на экономии, но и на создании новых источников дохода

Подумайте, как ваш опыт и образование можно использовать в целях увеличения дохода. Источником дохода может стать и имущество, которым вы давно не пользуетесь (гараж или дачу можно сдать в аренду). Рассмотрите возможность о получении господдержки через различные пособия и налоговые вычеты.