УрФУ признали лучшим нестоличным университетом России

Список лучших российских вузов Forbes составляет третий год. Оценка вуза складывается из трех основных метрик — «Качество образования», «Качество выпускников» и «Фактор Forbes».

В первой метрике, по которой можно было получить максимум 50 баллов, оценивались в том числе наличие и доля иностранных преподавателей, доля иностранных студентов, зарплата преподавателей (ее мы сравнивали со средней по региону, в котором находится вуз), организация зарубежных стажировок и т.д. Метрика «Качество выпускников» (максимум — 30 баллов) сформировалась на основе опроса крупных российских работодателей. Наконец, фактор Forbes (максимум — 20 баллов) определялся присутствием вуза в ведущих зарубежных рейтингах, а также присутствием среди студентов и недавних выпускников номинантов рейтинга перспективных россиян «30 до 30» по версии Forbes и детей богатейших бизнесменов России, — пояснили методику исследования в издательстве.

Аналитики Forbes подробно объяснили, как проводили опрос работодателей. Его делали совместно с сервисом «Авито Работа».

Мы направили запросы в 127 крупнейших компаний и попросили ответить на три вопроса: «Выпускников каких вузов вы наняли в 2019–2020 годах?», «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2019–2020 годах?», «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?». Заполнить анкеты согласились 59 компаний, совокупная численность их сотрудников составляет 4 млн человек. Чем крупнее компания, тем больший вес присваивался ее голосу. Голос компании распределялся между всеми вузами, которые были отмечены в ее анкете: чем меньше вузов, тем выше оценка, относящаяся к тому или иному вузу. Все оценки по каждому вузу суммировались и переводились в балльную систему — вуз мог получить максимум 10 баллов за каждый из трех вопросов, — пояснили в Forbes

Из 100 участников рейтинга 38 вузов представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург. Лидером списка стала Высшая школа экономики — учебное заведение набрало 68,07 баллов из 100 возможных. За ВЭШ следует МГУ с 67,55 баллами. Замыкает тройку лидеров Московский физико-технический институт — МФТИ набрал 53,04%.

УрФУ ненамного уступил третьему финалисту — оценка уральского университета составила 50,48.

Вуз отметили 28 работодателей, в том числе Газпром, Международный аэропорт «Шереметьево», Мечел, Ростех, Сбербанк, ФК «Открытие», Яндекс, — прокомменитровали составители рейтинга.

Кроме УрФУ, из нестоличных вузов в первую десятку попал только Томский политехнический университет — он занял 7-е место, набрав 45,46 балла.