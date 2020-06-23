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«Проект прорабатываем». Александр Высокинский снова заговорил о канатке

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«Проект прорабатываем». Александр Высокинский снова заговорил о канатке
Иллюстрация: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Связать фуникулерным сообщением планируется Ботанику с одним из микрорайонов — Академическим либо Солнечным. Администрация Екатеринбурга рассматривает оба варианта.

#ГОРОД#ВЫСОКИНСКИЙ#ТРАНСПОРТ

Мэрия Екатеринбурга не отказалась от планов по строительству канатной дороги в качестве альтернативного общественного транспорта, пишет агентство ЕАН. О том, что проект канатки прорабатывается, сообщил глава города Александр Высокинский во время отчета о своей работе в 2019 году, с которым выступил перед депутатами гордумы.

Мы сейчас смотрим варианты канатной дороги Академический — Ботаника, Солнечный — Ботаника. Появится ли у нас такой транспорт или нет? Мы этого пока не исключаем, — заявил мэр.

Напомним, впервые о том, чтобы запустить в Екатеринбурге канатную дорогу между микрорайонами, Александр Высокинский заговорил осенью 2018-го, сразу после своего избрания мэром.

Мы рассмотрим эффективность канатной дороги, которая сейчас активно используется в Нью-Йорке. Когда мы строим канатку — нам не нужны колоссальные затраты на перенос путепроводов и сетей, — заявил тогда Высокинский.

В качестве наиболее возможных направлений для строительства назывались Ботаника, Химмаш и Академический. В прошлом году на встрече с журналистами во время выставки ИННОПРОМ глава Екатеринбурга сообщил, что провести фуникулер на Химмаш не получится из-за неудачного для проекта расположения ЛЭП. Зато линия между Академическим и Ботаникой может быть перспективной. Сегодня во время отчета перед депутатами мэр подтвердил, что тема канатки остается актуальной.

Стоит отметить, что отчет Высокинского депутаты гордумы приняли, оценив работу мэра как удовлетворительную. Мэр рассказал, что все проекты, заявленные на этот год, будут выполнены в необходимом объеме. В частности, речь шла о строительстве биатлонного центра, конькобежного дворца на стадионе РТИ, проектировании второй ветки метро и канатной дороги. Кроме того, мэр сообщил, что в бюджет следующего года планируется заложить расходы на обновление автопарка службы скорой помощи, а также отметил, что городу требуется обновить троллейбусные и трамвайные линии, это будет стоить бюджету около 50 млрд руб.

Напомним, в прошлом году ситуация была более скандальной: как рассказывал DК.RU, тогда за работу градоначальнику поставили «неуд», гордума отчет не приняла. Из-за прошлогодней ситуации депутаты даже изменили регламент принятия этого документа. В начале 2020-го гордума утвердила новое положение, согласно которому мэр вначале представляет свой отчет каждой из восьми комиссий гордумы, а комиссия по местному самоуправлению принимает решение, выставлять ли отчет на заседание гордумы. Тогда же депутаты прописали сроки сдачи документа: мэр должен предоставить его в гордуму до 1 июня. Все положения документа были соблюдены: перед сегодняшним заседанием отчет мэра прошел все восемь комиссий. В итоге за принятие работы мэры проголосовало большинство депутатов, против были только двое — Андрей Пирожков и Константин Киселев.

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