Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам за незаконное освобождение авторитета

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, пишет «Интерфакс».

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с декабря 2011 г. до ноября 2017 г., был одним из участников «тюльпановой революции» 2005 г., занимал пост сначала министра, потом главы правительства, а с этого поста баллотировался в президенты, выиграв выборы в первом туре. Преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков стал президентом в 2017 году как демократически избранный преемник Атамбаева и продолжатель его политики, уточняет Би-би-си.

Однако затем между двумя политиками началося личный конфликт, который перерос в открытое противостояние после ареста нескольких сторонников Атамбаева по уголовным делам. Самого экс-президента задержали в августе прошлого года. Сначала сторонники смогли отбить атаку силовиков, но затем Атамбаев сдался. Его обвиняли в том, что он открыл огонь на поражение по участникам операции по его захвату.

Азиз Батукаев отбывал длительный срок заключения, в 2013 г. он был освобожден по состоянию здоровья и уехал в Чечню. К выезду Батукаева были причастны высокопоставленные члены правительства, установила парламентская комиссия. По итогам расследования были задержаны бывшие вице-премьер Шамиль Атаханов и министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также сотрудники минздрава, которые, как считает следствие, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание.