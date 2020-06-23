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Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам за незаконное освобождение авторитета

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Бывшего президента Киргизии приговорили к 11 годам за незаконное освобождение авторитета
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну шесть лет. После того как к власти пришел преемник и продолжатель его политики, между двумя президентами разгорелся конфликт, который перерос в противостояние.

#КОРРУПЦИЯ#НОВОСТИ

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, пишет «Интерфакс».

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с декабря 2011 г. до ноября 2017 г., был одним из участников «тюльпановой революции» 2005 г., занимал пост сначала министра, потом главы правительства, а с этого поста баллотировался в президенты, выиграв выборы в первом туре. Преемник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков стал президентом в 2017 году как демократически избранный преемник Атамбаева и продолжатель его политики, уточняет Би-би-си

Однако затем между двумя политиками началося личный конфликт, который перерос в открытое противостояние после ареста нескольких сторонников Атамбаева по уголовным делам. Самого экс-президента задержали в августе прошлого года. Сначала сторонники смогли отбить атаку силовиков, но затем Атамбаев сдался. Его обвиняли в том, что он открыл огонь на поражение по участникам операции по его захвату.

Азиз Батукаев отбывал длительный срок заключения, в 2013 г. он был освобожден по состоянию здоровья и уехал в Чечню. К выезду Батукаева были причастны высокопоставленные члены правительства, установила парламентская комиссия. По итогам расследования были задержаны бывшие вице-премьер Шамиль Атаханов и министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также сотрудники минздрава, которые, как считает следствие, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание.

После того как Сооронбай Жээнбеков стал президентом, он подписал закон, позволяющий привлекать бывших руководителей страны к уголовной ответственности. Затем против Атамбаева были выдвинуты обвинения в коррупции, с него сняли неприкосновенность. Сам бывший президент называл свое преследование политически мотивированным и отказывался ходить на допросы.

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