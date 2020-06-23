Перед Парадом Победы на фасаде вокзала Екатеринбурга разместили портреты ветеранов

Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с войны.

Чтобы напечатать коллективный потрет уральцев, понадобилось полотнище общей площадью 350 кв. м. Огромный баннер стал кульминацией акции «Вокзал памяти», посвященной 75-й годовщине Победы, — рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Акцию запустили в апреле: СвЖД предложила всем, чьи родственники уходили на фронт из Свердловска, собрать из фотографий мемориал «коллективной памяти». За полтора месяца на сайт народного проекта ВокзалПамяти.рф поступили сотни историй и фото участников войны со всех уголков страны, в том числе из городов-героев Москвы, Волгоградв, Санкт-Петербурга, а также Украины и Казахстана.

Многие оригинальные снимки оказались выцветшими, а лица на некоторых из них были едва различимы. Поэтому часть фотографий пришлось реставрировать. Используя возможности искусственного интеллекта, иногда удавалось вернуть кадрам утраченные детали. Так, на одном из изображений в процессе реставрации проступили очертания очков, — поделились подробностями железнодорожники.

Коллективный портрет вывесили на фасаде незадолго до Парада Победы, который пройдет в Екатеринбург, как и во всей России, 24 июня. Как писал DK.RU, проведение военного мероприятия на Среднем Урале было под сомнением из-за высокой статистики по коронавирусу. Однако губернатор Евгений Куйвашев подтвердил в своем инстаграм-аккаунте, что парад состоится, и попросил жителей, решившихся прийти на мероприятие, соблюдать санитарный режим.

24 июня в Екатеринбурге пройдет парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который организуется по большей части силами Минобороны РФ. Конечно, в условиях пандемии мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности как участников праздничных мероприятий, так и зрителей. Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности — перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно. Ветеранов и людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска по коронавирусу, как я уже писал, я прошу остаться дома. Онлайн-трансляции праздничных мероприятий обязательно будут как на федеральном канале «Россия 24», так и на областных, — рассказал губернатор.

Отметим, что в последние несколько дней количество новых случаев COVID-19 в области снижается. За минувшие сутки выявили 182 заболевших, при этом выписали из больниц 406 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 11311 случаев коронавирусной инфекции. Уральские врачи уже вылечили 5972 пациента, 75 пациентов спасти не смогли — четверо умерли в минувшие сутки. На сегодня состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести — 737. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, напоминает JustMedia.ru.