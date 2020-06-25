Вам посылка в 500 кг. Как отправить крупногабаритный груз и не бояться за его сохранность?

Почта России успешно развивает услугу крупногабаритного почтового отправления (КПО). Ежегодно силами оператора по стране перевозится 40 тысяч тонн груза. Логистические центры Почты России расположены в 10 крупнейших городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке.

Только из Екатеринбурга ежемесячно отправляется порядка 1500 нестандартных крупногабаритных посылок. Максимальный вес одного отправления может достигать 500 кг.

В прошлом году почтовики отправили из уральской столицы свыше 1 млн тонн нестандартных крупногабаритных посылок, в том числе порядка 250 единиц мототехники.

Воспользоваться логистическим сервисом Почты России могут юридические лица. К упаковке и транспортировке крупногабаритного груза предъявляются особые требования, связанные, в первую очередь, как с безопасностью самого груза, так и с сохранностью «соседней» почты. Вообще услуга постоянно развивается: у предпринимателей появился личный кабинет, работают различные электронные сервисы. Например, согласование заявок в электронном виде. Также мы первыми в мире начали осуществлять забор груза у отправителя. Основное, что позволяет нам конкурировать с другими транспортными компаниями, осуществляющими доставку крупногабаритного груза — это скорость. Как правило, мы пользуемся железнодорожным транспортом, а он едет по расписанию. Особенным спросом данная услуга пользуется при отправлениях грузов на дальние расстояния, например, на Дальний Восток, — рассказывает заместитель по логистике МР Урал Почты России Сергей Волегов.

Груз принимается и выдается в объектах почтовой связи, расположенных на магистральных или региональных маршрутах наземного почтового транспорта. Минимальные габариты КПО 20*20*20 см, максимальные — 300*130*190 см.

Представители бизнес-сообщества могут выбрать один из нескольких возможных тарифов отправления. Первый вариант — «Эконом». В этом случае груз отправляется при условии, что в транспорте есть свободное место. В целях обеспечения безопасности и сохранности отправления необходимо упаковать его в черный полиэтилен и закрепить фирменным скотчем с логотипом компании.

Тариф «Стандарт» предполагает перевозку выделенным транспортом. Для большего удобства предприниматель может воспользоваться порталом «Логист» — это один из сервисов Почты России. Здесь можно подать онлайн-заявку на перевозку груза, рассчитать стоимость перевозки, проверить остаток денежных средств на счете и отследить статус заявки.

Клиенты Почты России давно оценили удобство услуги отправления крупногабаритных грузов. Так, к примеру, транспортная компания «Рилвэй» сотрудничает с оператором более пяти лет.

Почта России сделала шаг вперед, перераспределила логистику, наняла менеджеров, которые начали заниматься поиском клиентов. Сегодня крупногабаритные грузы силами Почты отправляют порядка 60-ти компаний из Екатеринбурга. Нельзя не отметить скорость и стоимость услуги. Наша компания силами оператора возит грузы на дальние расстояния. Это действительно быстро и удобно. Есть и другие компании, у которых есть свой грузовой подвижной железнодорожный состав, но там отправляется один или два вагона в неделю, а Почта отправляет грузы каждый день, — рассказывает Юрий Ильченко, генеральный директор «Рилвэй».

Надо отметить, что помимо крупногабаритных почтовых отправлений Почта России развивает услуги доставки больших посылок и курьерскую службу EMS. Теперь у отправителей есть возможность заказать приезд курьера, чтобы отправить посылку или документы, рассчитать стоимость доставки курьером и, собственно, отправить посылку получателю.

Ознакомиться со всеми возможностями Почты России для бизнеса можно по ссылке. По вопросам крупногабаритных отправлений можно писать на электронный адрес Anton.Makhinya@russianpost.ru