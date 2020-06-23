В России обнаружили минимальное число случаев коронавируса с конца апреля

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса, умерли 153 человека, полностью выздоровело 12 013 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зарегистрировано 599 705 заболевших, 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.

В Москве обнаружили еще 1081 случаев заражения, Московской области — 504, ХМАО — 319, Челябинской области — 258, Санкт-Петербурге — 220, Нижегородской области — 216, Иркутской — 198, Воронежской — 197, Свердловской — 182. Более 100 случаев также в Красноярском крае, ЯНАО, Ростовской, Архангельской, Саратовской, Ульяновской, Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Тыве.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 23 июня, насчитывается 9 100 994 случаев коронавируса и 472 539 смертей. В США насчитывается 2,31 млн заболевших и 120 402 умерших, в Бразилии — 1,1 случаев и 51 271 летальный исход. Россия на третьем месте по числу инфицированных, в Индии последние недели наблюдается стремительный рост — уже 440 тыс. случаев.

Более чем у четверти россиян есть знакомые, которые заболели коронавирусом, этот показатель вырос почти вдвое менее чем за месяц — с 16,6 до 28,2%, следует из исследования дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). 8,1% опрошенных заявили, что у них в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения — по сравнению с 4,7% в конце мая.