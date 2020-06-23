Личные данные россиян будут «утекать» чаще? Последствия коронавируса на рынке связи

Минэкономики предлагает альтернативный вариант процедуры удаленной идентификации сотовых абонентов. Он позволяет операторам пользоваться собственными приложениями для проверки личности, без обязательного подключения к Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома» (что предлагает Минкомсвязи). «Коммерсантъ», ссылаясь на мнения экспертов, пишет, что такой способ может быть более рискованным с точки зрения утечек данных.

Представители МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» рассказали, что, в случае принятия проекта Минэкономики, мобильные операторы смогут использовать собственные биометрические технологии для удаленного подключения абонентов при продаже сим-карт через интернет.

В проекте предлагается ввести в закон «О связи» норму, которая позволит заключать договор об оказании услуг онлайн, используя при этом не только ЕБС, но и «технологии обработки биометрических персональных данных». Абоненту при этом не нужно будет предварительно давать письменное согласие на обработку данных, оператор получит его одновременно с началом прохождения идентификации. В МТС и «Вымпелкоме» отметили, что рады появлению проекта Минэкономики. В Tele2 воздержались от комментариев.

Это уже третья инициатива о дистанционной идентификации мобильных абонентов, которая появилась на фоне пандемии: 16 апреля свой вариант предложили в проекте, внесенном в Госдуму, депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский, а также сенаторы Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова. Он предлагает использовать для идентификации ЕБС либо другие подобные технологии, но только при письменном согласии абонента (этого условия нет у Минэкономики). Минкомсвязь 23 апреля предложила законопроект, регламентирующий использование для идентификации Единую систему идентификации и аутентификации и ЕБС.

Минэкономики выступило с критикой инициативы Минкомсвязи, эксперты посчитали, что она вводит избыточные административные ограничения и обязанности для предпринимателей, а также способствует возникновению необоснованных расходов для бизнеса и госбюджетов. Операторы связи заявляли, что проект приведет к росту серого рынка, так как мигранты и многие корпоративные пользователи не смогут воспользоваться для идентификации государственными системами.

Законопроект Минэкономики не предусматривает единого оператора, следовательно, идентификация абонентов будет возможна как через государственные системы, так и через системы организаций с государственным участием, например Сбербанка или «Ростелекома», также, вероятно, операторы связи смогут использовать собственные биометрические системы на начальном этапе, согласен председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

Но в случае принятия этой инициативы законодателю стоит предоставить гражданам эффективные способы защиты прав, иначе риск утечки биометрических данных будет очень велик, — отмечает Журавлев.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что расширение числа возможных способов идентификации с использованием биометрии, которое предусматривает проект Минэкономики, напротив, хорошо не только с точки зрения возможностей операторов расширить спектр услуг, но и для безопасности данных пользователей.